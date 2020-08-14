Euronews: коронавирус спровоцировал первую за 30 лет рецессию в Польше

Последствия глобальной пандемии и карантина негативно повлияли и на экономику Польши, которая смогла избежать рецессии даже во время кризиса 2008 года. Однако на этот раз это вряд ли получится: по прогнозам экспертов МВФ, ВВП будет сокращаться, а безработица в стране вырастет до 10%, хотя до этого была одной из самых низких в Европе. Жители Польши реагируют на такие новости без энтузиазма, отмечает Euronews.

Экономика Польши вслед за другими странами ЕС погрузилась в рецессию — первую за практически 30 лет. По прогнозам Международного валютного фонда, падение польского ВВП составит 4,6 процента в текущем году. А безработица, которая до сих пор была одной из самых низких в Евросоюзе, вырастет почти до 10 процентов.



Жители Варшавы реагируют на новость без энтузиазма.



ПАТРУСЯ, домохозяйка: На нас это скажется, прежде всего, посредством цен. На городском рынке килограмм яблок стоит восемь злотых, а месяц назад стоил шесть. То есть, если я хочу сделать детям яблочные блинчики — я должна заплатить за три яблока восемь злотых, можете себе представить!



АРКАДИУШ, агент по недвижимости: Месяц назад я закончил колледж. А две трети или даже три четверти моих друзей за последнее время потеряли работу, потому что у всех у них были временные контракты.



МИРЕК, пенсионер: Нельзя сказать, что пенсионерам стало хуже жить. Но цены резко выросли, если сравнить с прошлогодними, примерно на четыре-пять процентов! Рано или поздно мы, пенсионеры, тоже это почувствуем.



В 2008 году Польша была единственной страной Евросоюза, избежавшей рецессии. В этом году, считают экономисты, последствия пандемии коронавируса скажутся на ней также меньше, чем на других государствах — например, Италии, Греции и Испании, которые гораздо больше зависят от туризма и экспорта сырья.



Правительство, в свою очередь, объяснило ситуацию положительным сальдо торгового баланса и сокращением соотношения внешнего долга к ВВП.



Дата выхода в эфир 13 августа 2020 года.