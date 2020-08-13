Independent: эксперты Human Rights Watch призвали защитить человечество от роботов-убийц

Всё больше стран признают необходимость защитить человечество от полностью автономных оружейных систем, в обиходе получивших название «роботов-убийц», сообщает The Independent со ссылкой на доклад Human Rights Watch. При этом эксперты организации считают единственным эффективным способом решения проблемы международный договор, запрещающий такое оружие.

Правозащитная организация Human Rights Watch предупредила о необходимости стран по всему миру объединиться, для того чтобы запретить так называемых роботов-убийц, пишет The Independent.

Согласно докладу международной организации, всё больше стран признают необходимость спасти человечество от полностью автономных оружейных систем, так как было бы «неприемлемо» создавать системы, способные выбирать и поражать цели без контроля со стороны человека.

На данный момент уже 30 стран выразили желание разработать международный договор, который требовал бы сохранения контроля человека над применением подобных технологий.

Как отмечает издание, в то время как ряд международных организаций и стран поддержали кампанию, небольшое число военных держав, включая США и Россию, «решительно отвергли предложения» по регулированию вопроса.

В докладе среди рассматриваемых 97 стран упоминается и Великобритания. Хотя страна не призывает к запрету на полностью автономное оружие, политика страны заключается в том, что при использовании такого оружия всегда должен сохраняться «человеческий контроль». При этом в докладе подчёркивается, что Соединённое Королевство разрабатывает ряд «автономных решений» для оружейных систем.

По словам директора Отделения Human Rights Watch по вопросам оружия и координатора кампании «Остановить роботов-убийц» Мэри Уэрхем, в связи со стремительным распространением таких технологий, как искусственный интеллект, проблема требует срочного международного вмешательства.

«Устранение человека от принятия решения о применении силы многими расценивается сегодня как серьёзная угроза человечеству, которая, как и проблема изменения климата, требует срочного многостороннего реагирования», — приводит издание слова Уэрхем.

При этом эксперт называет международный договор о запрете использования полностью автономного оружия «единственным эффективным способом решения» проблемы.

Уэрхем также подчёркивает, что ей очевидно, что сохранение контроля человека над применением силы является «этическим императивом, правовой необходимостью и моральным обязательством».

The Independent отмечает, что в последние полгода пандемия несколько замедлила дипломатические действия, направленные на решение вопроса. Тем не менее в Human Rights Watch уверены, что она также доказала «важность подготовки и незамедлительного реагирования на экзистенциальные угрозы человечеству, в том числе роботов-убийц».