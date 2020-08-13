CNN: в США обстреляли военный вертолёт

03:00
МВД Белоруссии сообщило о более чем ста пострадавших правоохранителях
Более 100 сотрудников правоохранительных органов пострадали из-за противоправных действий в ходе беспорядков в Белоруссии, сообщили в МВД республики.
03:00
Заммэра Москвы заявил об устойчивости экономики столицы
За время пандемии коронавируса экономика Москвы продемонстрировала устойчивость и гибкость, заявил заммэра столицы Владимир Ефимов.
03:00
МВД Белоруссии: беспорядки в стране утратили массовость
В пресс-службе МВД Белоруссии заявили, что беспорядки в стране утратили массовость.
03:00
Мишустин проведёт совещание по вопросам энергетики в ДФО на Камчатке
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Петропавловск-Камчатский, где планирует провести совещание по электроэнергетике и вопросам газификации Дальнего Востока.
03:00
В МВД Белоруссии сообщили о задержании около 700 человек
В пресс-службе МВД Белоруссии заявили о задержании порядка 700 человек в ходе массовых акций по всей стране.
03:00
МИД Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Белоруссию
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге заявил, что ведомство рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Белоруссию до нормализации ситуации в стране.
03:00
Мбаппе отметил роль врачей в своём восстановлении после травмы
Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе поблагодарил врачей клуба, сумевших вернуть его в строй после полученной в финале Кубка Франции травмы.
03:00
ЦБ продал иностранную валюту на 3,1 млрд рублей
Объём операций Банка России по продаже валюты на внутреннем рынке с расчётами на 12 августа составил 3,1 млрд рублей.
03:00
В Ульяновской области объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за грозы
МЧС Ульяновской области объявило «жёлтый» уровень опасности из-за грозы и сильного дождя.
03:00
Овечкин пообещал учиться на своих ошибках после поражения от «Айлендерс»
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пообещал извлечь выводы из ошибок, допущенных командой в матче плей-офф с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4).
03:00
Переехавший в Белоруссию легкоатлет рассказал об озлобленности в России
Бывший российский метатель молота Николай Башан, переехавший в Белоруссию, нелестно высказался о России.
03:00
За сутки в России ещё 6098 пациентов вылечились от коронавируса
За прошедшие сутки в России выписали 6098 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19. Всего за время эпидемии в стране от коронавируса излечились 716 396 человек.
03:00
Адвокат: Ефремов остаётся в больнице
Актёр Михаил Ефремов остаётся в Боткинской больнице, сообщил РИА Новости адвокат Эльман Пашаев.
03:00
В России за сутки скончались ещё 124 пациента с коронавирусом
В России за сутки скончались ещё 124 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов среди заболевших COVID-19 увеличилось до 15 384, передаёт оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
03:00
Неймар побил рекорд ЛЧ по числу успешных обводок за игру
Бразилец Неймар из «Пари Сен-Жермен» установил рекорд Лиги чемпионов по количеству успешных обводок за матч.
03:00
В России за сутки зафиксировали 5057 случаев коронавируса
В России за сутки выявили 5057 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 907 758. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
03:00
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Аляске
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 недалеко от Алеутских островов, входящих в состав американского штата Аляска.
03:00
В Татарстане суд повторно оправдал отца по статье о насилии над дочкой
Бугульминский городской суд в результате нового рассмотрения дела жителя Бугульмы, обвинённого в насилии над полуторагодовалой дочерью и оправданного судом, вновь оправдал его по статье о насильственных действиях сексуального характера.
03:00
Учёные завершили работу по сбору проб воды после ЧП на Таймыре
Отряд гидробиологов Большой норильской экспедиции завершил сбор проб воды в районе произошедшей в конце мая ЧС в Норильске и озере Пясино.
03:00
Ян заявил, что предпочёл бы провести первую защиту титула UFC в Москве, а не Лас-Вегасе
Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян ответил, где бы хотел провести первую защиту титула — в Москве или Лас-Вегасе.
03:00
В Кремле заявили об отсутствии в графике Путина встречи с Лукашенко
В графике президента России Владимира Путина встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля.
03:00
Ян рассказал, контактировал ли с UFC относительно следующего боя
Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян рассказал, общался ли с руководством промоушена на тему будущего поединка.
03:00
Рубль растёт к доллару
На открытии торгов рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
03:00
В СК возбудили дело против сбившей женщину в Саратове бывшей судьи
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи в отставке, которая сбила насмерть женщину в Саратове.
03:00
Оставившего детей в Шереметьеве отца ограничили в родительских правах
Суд в Хабаровском крае ограничил в родительских правах местного жителя, который оставил детей в аэропорту Шереметьево.
03:00
Сулейман останется президентом WBC ещё на четыре года
Маурисио Сулейман переизбран на пост президента Всемирного боксёрского совета (WBC).
03:00
Овечкин объяснил причину поражения «Вашингтона» от «Айлендерс»
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал исход матча с «Нью-Йорк Айлендерс», в котором его клуб вёл со счётом 2:0, но уступил 2:4.
03:00
Двух задержанных в Минске стрингеров Ruptly отпустили
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что двух стрингеров видеоагентства Ruptly, задержанных в Белоруссии, отпустили.
03:00
Гол Проворова в победном матче «Филадельфии» переписали на Ворачека
«Филадельфия Флайерз» оказалась сильнее «Монреаль Канадиенс» (2:1) в матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции.
03:00
«Ванкувер» забросил пять шайб в ворота «Сент-Луиса» в первом матче серии плей-офф НХЛ
«Ванкувер Кэнакс» обыграл «Сент-Луис Блюз» (5:2) в первом матче серии плей-офф Кубка Стэнли.
03:00
В ЕП предложили ввести санкции против России за события в Белоруссии
Депутат Европейского парламента (ЕП) от Польши Яцек Сариуш-Вольский предложил ввести санкции против России из-за нынешней ситуации в Белоруссии.
03:00
В Индии зафиксирован антирекорд по числу новых случаев коронавируса
В Индии за сутки выявили 66 999 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что стало наибольшим суточным приростом заболеваемости с начала пандемии.
03:00
Ещё 787 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
В Москве за сутки вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19 ещё 787 пациентов. Об этом сообщила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
03:00
«Вашингтон» уступил «Айлендерс» в матче Кубка Стэнли
«Нью-Йорк Айлендерс» победил «Вашингтон Кэпиталз» в первом матче серии плей-офф Кубка Стэнли (4:2).
03:00
В Москве заявили о возвращении к работе почти всего бизнеса города
Порядка 90% предприятий Москвы вернулись в рабочий режим после поэтапного снятия ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Глава Минобороны Польши прокомментировал протесты в Белоруссии
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак прокомментировал протесты в Белоруссии.
03:00
На Украине выявили 1592 новых случая коронавируса за сутки
Число выявленных случаев коронавируса на Украине выросло на 1592 за минувшие сутки, скончались ещё 22 человека.
03:00
Мишустин оценил ситуацию с производством вакцины от коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что запуск производства вакцины от коронавируса позволит снизить риски заболевания COVID-19 среди медицинских работников.
03:00
RT провёл стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу»
Телеканал RT провёл новый выпуск стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу»: протесты в Белоруссии | вакцина от коронавируса.
03:00
Более 31,5 млн тестов на коронавирус проведено в России
Более 31,5 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
03:00
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг, 14 августа.
03:00
Мишустин прибыл с рабочим визитом на Дальний Восток
Российский премьер-министр Михаил Мишустин прибыл на Чукотку в рамках недельного рабочего визита на Дальний Восток.
03:00
Более 1000 пациентов в Москве получили плазму с антителами к COVID-19
Более тысячи пациентов получили донорскую плазму с антителами к коронавирусной инфекции в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
03:00
Число случаев заболевания коронавирусом в Германии превысило 219 тысяч
Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Германии выросло за сутки на 1445 и достигло 219 964. Об этом сообщили в Институте Роберта Коха.
03:00
Помпео пригрозил России «огромной ценой» из-за якобы сговора с талибами
Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил России «огромной ценой», в случае если данные о якобы сговоре российской стороны с боевиками «Талибана»* подтвердятся.
03:00
В Казахстане число случаев коронавируса превысило 101 тысячу
В Казахстане за сутки выявили 517 случаев инфицирования коронавирусом, общее число пациентов с COVID-19 достигло 101 372.
03:00
США намерены развивать работу сети своих культурных центров в Казахстане
Госдеп США планирует профинансировать программу развития «Американских уголков» — культурных и образовательных центров — в Казахстане. Как следует из документа, с которым ознакомился RT, на реализацию инициативы ведомство намерено выделить до 30 грантов размером от $2,5 до $50 тыс.
03:00
В Москве 13 августа ожидается до +18 °С
В Москве в четверг, 13 августа, ожидается до +18 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
03:00
Россияне назвали главные минусы удалённой работы
Россияне назвали основные плюсы и минусы работы из дома. Данные приводятся в опросе Роструда, с которыми ознакомился RT. Так, почти 22,85% жителей России одним из главных минусов удалённой работы назвали то, что члены семьи отвлекают их от исполнения служебных обязанностей.
03:00
Число случаев коронавируса в Мексике превысило 498 тысяч
Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки увеличилось на 5838 и достигло 498 380. Об этом сообщил замглавы Минздрава страны Уго Лопес-Гатель в Twitter.