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CNN: в США обстреляли военный вертолёт

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В штате Вирджиния во время стандартной тренировочной миссии был обстрелян боевой вертолёт UH-1N, в результате чего получил ранение один из членов экипажа. ФБР и представители ВВС США пытаются установить причину инцидента, передаёт CNN.
CNN: в США обстреляли военный вертолёт
Wikimedia

В понедельник рядом с городом Манассас, штат Вирджиния был обстрелян вертолёт ВВС США. Один из пилотов получил ранение, сообщает CNN.

По информации телеканала, вертолёт типа UH-1N совершал стандартную тренировочную миссию на высоте 1 тыс. футов и находился в десяти милях к северо-западу от Манассаса, когда произошёл инцидент. Аппарат благополучно приземлился в региональном аэропорту, откуда пострадавший член экипажа был доставлен в госпиталь.  

ФБР и следственная группа ВВС США расследуют случившееся, чтобы установить, был ли выстрел в вертолёт произведён намеренно или случайно. Воздушное судно будет тщательно исследовано на наличие других повреждений.
 
Представители 316-го авиационного подразделения ВВС США подтвердили, что вертолёту пришлось совершить экстренную посадку. Но они не раскрыли, что послужило её причиной, обращает внимание CNN.
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