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El Universal: под угрозой санкций — Мексика отказывается от российских вертолётов

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Источники в Министерстве иностранных дел Мексики опровергли планы приобретения страной военных вертолётов у России, передаёт El Universal. Как отмечает издание, в правительстве страны опасаются возможных американских санкций в ответ на подобную покупку.
El Universal: под угрозой санкций — Мексика отказывается от российских вертолётов
Reuters

Мексика приняла решения отказаться от покупки российских военных вертолётов, сообщает El Universal со ссылкой на источники в министерстве иностранных дел страны.

 
Как напоминает мексиканская газета, в четверг министр иностранных дела России Сергей Лавров заявил, что Мехико рассматривает предложения Москвы по новым контрактам на поставку вертолётов, в том числе конкретные предложения компании «Рособоронэкспорт».
 
При этом в США пригрозили Мексике санкциями в случае закупки последней российской военной техники.
 
«Согласно нашей предварительной оценке, такая покупкаприведёт к потенциальным санкциям», — приводит издание слова заместителя помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Хьюго Родригеса. 
 
Мексика поддерживает с Россией давние военные связи. В частности, на вооружении мексиканских вооружённых сил стоит обширный флот российских вертолётов. 
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