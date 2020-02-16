El Universal: под угрозой санкций — Мексика отказывается от российских вертолётов

03:00 В Идлибе оборудовали дополнительные пункты для вывода беженцев В нескольких населённых пунктах сирийской провинции Идлиб оборудовали дополнительные пункты пропуска для вывода беженцев, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

03:00 В Белоруссии рассказали о работе по назначению нового посла в США Белоруссия в ближайшее время завершит внутренние процедуры, связанные с назначением своего посла в США, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

03:00 Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов Индонезии Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в море Серам в восточной части Индонезии. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

03:00 Логинов о проверках на допинг: я сдал от 12 до 16 тестов Чемпион мира по биатлону в спринте Александр Логинов ответил на жёсткие вопросы норвежских журналистов.

03:00 Тедеев о победах Тускаева и Шираева на ЧЕ: наши дебютанты отборолись грамотно и чётко Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев прокомментировал выступление спортсменов в первый день соревнований на чемпионате Европы в Риме.

03:00 Пушков прокомментировал заявление Макрона об антироссийских санкциях Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.

03:00 «Нэшвилл» победил «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» в гостях переиграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3).

03:00 При ДТП в Саратовской области погиб ребёнок В результате столкновения двух легковых автомобилей ВАЗ-21093 и Lada Vesta в Татищевском районе Саратовской области погиб ребёнок, ещё четыре человека пострадали, информирует региональный УГИБДД.

03:00 «Спартак» вышел в финал клубного ЧМ по пляжному футболу благодаря победе над «Локо» «Спартак» победил «Локомотив» (3:1) и вышел в финал клубного чемпионата мира по пляжному футболу в Москве.

03:00 Проворов забросил десятую шайбу в сезоне НХЛ в матче «Филадельфии» с «Тампой» Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов забросил шайбу в гостевой игре регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

03:00 Боррель на переговорах с Лавровым подтвердил курс на сохранение СВПД Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым сообщил о стремлении к сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

03:00 Российские конькобежцы заняли третье место в командной гонке на ЧМ с рекордом страны Мужская сборная России по конькобежному спорту завоевала бронзу в командной гонке на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити.

03:00 Конькобежка Фаткулина завоевала серебро ЧМ на 1000 м и установила рекорд России Российская конькобежка Ольга Фаткулина заняла второе место в забеге на дистанции 1000 м на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Солт-Лейк-Сити.

03:00 Очевидец рассказал подробности стрельбы в центре Калининграда Студент Калининградского морского рыбопромышленного колледжа рассказал подробности стрельбы на центральном рынке города, при которой погибли два человека.

03:00 Сборная России по бадминтону заняла третье место на командном ЧЕ Мужская сборная России по бадминтону завоевала бронзу на командном чемпионате Европы во французском Левене.

03:00 Шахматист Витюгов преследует лидера на турнире в Праге Все партии четвёртого тура шахматного турнира в Праге завершились вничью.

03:00 Лавров провёл встречу с главой МИД Китая Глава российского МИД Сергей Лавров провёл встречу с министром иностранных дел Китая Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

03:00 Губерниев назвал Россию неспортивной страной и раскритиковал тех, кто путает Устюговых Телекомментатор Дмитрий Губерниев назвал Россию неспортивной страной из-за неумения некоторых соотечественников различить биатлониста Евгения Устюгова и лыжника Сергея Устюгова.

03:00 Раненного при стрельбе в Калининграде подростка выписали из больницы Подростка, который был ранен при стрельбе в центре Калининграда, где также погибли его родители, выписали из больницы, сообщили в Министерстве здравоохранения Калининградской области.

03:00 Бывший игрок «Спартака» принёс «Аталанте» победу над «Ромой» в матче Серии А «Аталанта» обыграла в Бергамо «Рому» в 24-м туре чемпионата Италии по футболу (2:1).

03:00 Бобслеисты Гайтюкевич и Кошелев показали четвёртый результат на этапе КМ в Сигулде Российский экипаж в составе Ростислава Гайтюкевича и Романа Кошелева занял четвёртое место в двойках на этапе Кубка мира по бобслею в Сигулде.

03:00 Большунов проиграл норвежцам в гонке на 15 км на этапе КМ в Эстерсунде Лидер общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов занял пятое место в гонке на 15 км свободным стилем в рамках этапа Кубка мира в Эстерсунде.

03:00 В Кировской области при пожаре погибли три человека В деревне Макаровская Афанасьевского района Кировской области произошёл пожар, в результате которого погибли трое мужчин. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.

03:00 Конькобежец Кулижников завоевал золото ЧМ на 1000 м с новым мировым рекордом Конькобежец Павел Кулижников с мировым рекордом выиграл забег на 1000 м на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Солт-Лейк-Сити.

03:00 СК возбудил дело после стрельбы в Калининграде Уголовное дело возбуждено после гибели двух человек в результате стрельбы в центре Калининграда. Об этом информирует СУ СК России по Калининградской области.

03:00 Йоханнес Бё: победа Логинова выглядит немного странно Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал победу россиянина Александра Логинова в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате мира по биатлону в Антерсельве.

03:00 Конькобежка Воронина с мировым рекордом победила на ЧМ на дистанции 5000 м Россиянка Наталья Воронина заняла первое место на дистанции 5000 м на чемпионате мира по конькобежному спорту в американском Солт-Лейк-Сити.

03:00 Глава МИД Польши оценил заявление Макрона об антироссийских санкциях Глава польского МИД Яцек Чапутович прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.

03:00 Фуркад о Логинове: надо быть честным и объяснить свою позицию, чтобы сделать шаг вперёд Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал, как, по его мнению, россиянин Александр Логинов может вернуть доверие со стороны биатлонистов после дисквалификации за употребление допинга.

03:00 Ракета-носитель Antares стартовала с космодрома на острове Уоллопс Ракета-носитель Antares с грузовым кораблём Cygnus стартовала в субботу с космодрома на острове Уоллопс в американском штате Вирджиния.

03:00 Рамазанов завоевал серебро на ЧЕ по борьбе в весе до 79 кг Россиянин Магомед Рамазанов завоевал серебро в весовой категории до 79 кг на чемпионате Европы по вольной борьбе в Риме.

03:00 Садулаев стал четырёхкратным чемпионом Европы по борьбе Россиянин Абдулрашид Садулаев завоевал золото в весовой категории до 97 кг на чемпионате Европы по вольной борьбе в Риме.

03:00 В США оценили перспективы строительства «Северного потока — 2» Глава Минэнерго США Дэн Бруйетт высказал мнение, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».

03:00 СМИ: «Манчестер Сити» созвал футболистов на экстренное собрание Руководство английского футбольного клуба «Манчестер Сити» созвало своих игроков на экстренное собрание в связи с двухлетним отстранением команды от участия в еврокубках.

03:00 Стрелявший в Калининграде мужчина скончался в больнице Мужчина, который открыл стрельбу по прохожим в центре Калининграда, скончался в больнице. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Следственное управление СК России по Калининградской области.

03:00 Лавров обсудил с Зарифом ситуацию с СВПД Глава российского МИД Сергей Лавров провёл встречу с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

03:00 «Ливерпуль» одержал 17-ю победу подряд в АПЛ «Ливерпуль» одержал победу над «Норвич Сити» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

03:00 В Калининграде в результате стрельбы погибли два человека В Калининграде на Центральном рынке в результате стрельбы погибли двое — мужчина и женщина. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. Также сообщается, что «ребёнок с огнестрельным ранением попал в больницу».

03:00 В Британии выписаны восемь госпитализированных с коронавирусом В Великобритании из больниц выписали восемь из девяти человек, которым диагностировали заболевание новым типом коронавируса COVID-19.

03:00 Устюгов освобождён от должности главного судьи зимней Спартакиады Бывший биатлонист Евгений Устюгов освобождён от должности главного судьи десятой зимней Спартакиады учащихся России.

03:00 Шираев завоевал золото на ЧЕ по борьбе в весе до 65 кг Россиянин Курбан Шираев завоевал золото в весовой категории до 65 кг на чемпионате Европы по вольной борьбе в Риме.

03:00 Лавров провёл встречу с главой МИД Японии Глава российского МИД Сергей Лавров провёл встречу с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

03:00 ПСЖ сыграл вничью с «Амьеном» в Лиге 1, отыгравшись с 0:3 «Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с «Амьеном» в матче 25-го тура французской Лиги 1.

03:00 В Израиле заявили о пуске двух ракет из сектора Газа В Армии обороны Израиля заявили, что из сектора Газа по израильской территории были выпущены две ракеты.

03:00 Богалий: я боюсь того, что мы находимся лишь на вершине айсберга Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий высказала мнение о возможном открытии новых допинговых дел в отношении россиян.

03:00 В МИД России опровергли заявления Эрдогана о российских ЧВК в Ливии Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Москва якобы на высшем уровне руководит ливийским конфликтом, не соответствуют действительности.

03:00 Богалий о допинг-скандале: очень жалко, что сейчас это видит молодёжь Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий прокомментировала дисквалификацию Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой на два года за нарушение антидопинговых правил.

03:00 Лавров провёл встречу с премьером Судана Глава российского МИД Сергей Лавров провёл встречу с премьер-министром Судана Абдуллой Хамдуком на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

03:00 Ротенберг сообщил, что Кокорин ещё не подписал контракт с «Сочи» Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин пока не подписал контракт о переходе в команду на правах аренды до конца сезона.