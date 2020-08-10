DT: пандемия ударила по Великобритании сильнее, чем по любой другой ведущей экономике

Экономисты предупредили, что восстановление экономики Великобритании после пандемии коронавируса прошло свой пик и в настоящий момент уже заканчивается, сообщает The Daily Telegraph. Отмечается, что в стране зафиксирован самый низкий с июня индекс потребительской уверенности, что связано с опасениями относительно возможной новой волны сокращения рабочих мест вслед за сокращением расходов британцев.

В Великобритании экономические последствия пандемии могут оказаться самыми тяжёлыми по сравнению с любым другим крупным державам на фоне опасений относительно того, что восстановление экономики страны заканчивается, пишет The Daily Telegraph.



Как отмечает издание, эксперты предполагают, что в период с апреля по июнь, то есть во время карантина, британское производство упало на 21,3%. Ожидается, что это приведёт к падению экономики страны на 23%, после того как она упала на 2,2% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Ущерб, который понесёт Великобритания, будет в два раза больше, чем удар, нанесённый экономике США. Экономисты предсказывают, что он составит 10,6%.



При этом эксперты также полагают, что «это будет худший квартал, который кто-либо когда-либо видел», так как большая часть карантина, который Соединённое Королевство ввело позже других стран Европы, пришлась именно на второй квартал. Кроме того, в стране дольше оставались закрытыми магазины, торгующие товарами, не попадающими под категорию товаров первой необходимости.



В Банке Англии также предупредили, что Великобритания более уязвима к карантину в связи с более высокой долей «социального потребления» в экономике. Так, расходы на походы в кинотеатры, рестораны или на просмотр спортивных мероприятий составляют около 13% экономики страны по сравнению с 11% в США и 10% в еврозоне.



Центральный банк Великобритании прогнозирует рост расходов на 18% в текущем квартале по мере того снятия ограничительных мер, введённых из-за пандемии. Однако эксперты, в частности, старший экономист Axa Investment Managers Дэвид Пейдж полагает, что подобные темпы роста трат британцев сохранить не удастся.



При этом ожидается, что самым тяжёлым для Лондона периодом может стать осень, когда власти больше не будет карантинных мер, которые можно было бы отменить для стимулирования экономики.



Кроме того, в стране ожидается очередная волна сокращения рабочих мест, после того как в конце июля экономисты Barclays предупредили, что рост расходов «достиг своего пика». В связи с опасениями относительно возможного усугубления безработицы индекс потребительской уверенности также вернулся к самому низкому уровню с середины июня.



Тем не менее, как отмечает The Daily Telegraph, схема скидок, разработанная канцлером Риши Сунаком, позволила потребителям устремиться обратно в рестораны, которые впервые с марта возвращаются к прошлогодним показателям.