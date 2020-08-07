Salon24: Помпео посетит Польшу в годовщину Варшавской битвы с большевиками

В рамках своего «турне» по странам Центральной и Восточной Европы госсекретарь США Майк Помпео будет участвовать в торжественных мероприятиях, посвящённых 100-летней годовщине Варшавской битвы, сообщает Salon24. Польский портал также отмечает, что именно на 15 августа планируется подписание польско-американского соглашения о военном сотрудничестве, ведь часть войск США из Германии будет переброшена именно в Польшу.
Глава американской дипломатии и ближайший сотрудник американского президента Дональда Трампа госсекретарь США Майк Помпео будет присутствовать 15 августа в Варшаве на торжественных мероприятиях, посвящённых столетней годовщине великой битвы с большевиками. Визит американского политика также непосредственно связан с переброской солдат НАТО из Германии в другие европейские страны, сообщает Salon24.
Визит Помпео в столицу Польши входит в график турне госсекретаря по Центральной и Восточной Европе. Он также посетит Чехию в следующий вторник или среду, чтобы переговорить с премьер-министром страны Андреем Бабишем. Главные темы встречи — технологии 5G и взаимоотношения западного мира с Китаем. Затем он поедет в Словению.
Помпео появится в Варшаве 15 августа, и помимо символического значения этого визита, подчёркивающего важность мероприятий 100-летия Варшавской битвы, американская сторона начнёт переговоры о перемещении войск НАТО из Германии, в том числе в Польшу. Варшава должна принять около 1000 солдат. Более того, на территории страны будет создан 5-й корпус армии США. Принимающими странами в основном также выступит Италия и Бельгия.
Портал отмечает, что именно на 15 августа планируется подписание польско-американского соглашения о военном сотрудничестве — Enhanced Defence Cooperation Agreement. После официального визита в Польшу Помпео также посетит Австрию.
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