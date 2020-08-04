France 24: Норвегия отказалась принимать круизные лайнеры из-за новой вспышки COVID-19

Норвегия на две недели запретила круизным лайнерам высаживать пассажиров в своих портах, передаёт France 24. По данным канала, на такой шаг норвежские власти пошли после того, как на круизном корабле местной компании Hurtigruten случилась вспышка коронавирусной инфекции.

«Плавучая экспедиция» в Арктику превратилась в очаг коронавируса: как минимум у 42 пассажиров и членов экипажа двух круизов, организованных на одном и том же судне, был теперь обнаружен COVID-19. Оператор корабля признал, что «были допущены ошибки».

ДАНИЕЛЬ СКЕЛЬДАМ, генеральный директор компании Hurtigruten: Во-первых, мы очень сожалеем, что произошла такая ситуация. Мы активно сотрудничаем с местными властями, а также с государственными ведомствами по контролю над заболеваниями, и наша главная цель — позаботиться о членах нашего экипажа, находящихся на борту корабля, а также о побывавших на нём гостях.

На компанию обрушился шквал критики: её обвинили в том, что она преждевременно возобновила круизы, а затем — в том, что она сообщила о присутствии на борту корабля инфекции слишком поздно. И произошло такое в стране, которой до сих пор в целом удавалось удерживать пандемию под контролем.

ЛИНЕ ВОЛЬД, Институт общественного здравоохранения Норвегии: Мы связались с Hurtigruten ещё в среду и рекомендовали компании сообщить всем пассажирам о том, что на борту лайнера, возможно, были заражённые люди, чтобы они были отправлены на карантин. Конечно, мы бы предпочли, чтобы пассажиров уведомили об этом раньше.

В ответ на эту вспышку инфекции власти Норвегии на две недели ввели для пассажиров круизных судов запрет на высадку в норвежских портах. Тем временем, другие страны — к примеру, Греция — всеми силами стараются возобновить работу своих портов для круизных кораблей, пытаясь вдохнуть новую жизнь в захиревший сектор туризма.

Норвежская вспышка инфекции, между тем, стала очередным ударом для сектора морских круизов, который в последние месяцы практически дошёл до мёртвой точки — ведь воспоминания о тысячах пассажиров, которые в разгар пандемии застряли на кораблях в открытом море, у многих людей ещё слишком свежи.

Дата выхода в эфир 03 августа 2020 года.