SRF: «ковидиоты» — немецкие власти осудили протест против коронавируса в Берлине

В Берлине прошёл массовый протест против ограничений, принятых немецкими властями из-за пандемии, сообщает SRF. Участники демонстрации считают, что на самом деле политикам нет дела до коронавируса, и они хотят лишить народ самостоятельности. «Опасная чушь», — отреагировали на это сами политики.
Число заражений коронавирусом во многих странах мира растёт. Но этот факт не помешал 20 000 человек сегодня в Берлине провозгласить «конец пандемии». Они демонстративно не надели маски и не соблюдали дистанцию. Протест за свободу и против политики немецкого правительства по борьбе с коронавирусом.
Это пёстрая смесь из тех, кто отрицает пандемию, выступает против вакцин и верит в теории заговоров. Плечом к плечу они прошли маршем через центр Берлина. Под эгидой инициативы Querdenken (в переводе с немецкого «нестандартное мышление». — ИноТВ) люди выступают против ограничений, принятых из-за эпидемии коронавируса. Политикам больше нет дела до вируса, они хотят лишить народ самостоятельности, заявляют демонстранты.
Как и во время схожих протестов за последние недели с толпой смешались националисты, самопровозглашённые «граждане рейха» и праворадикалы. Лозунг демонстрации «День свободы» пробуждает неприятные воспоминания о пропагандистском фильме иконы нацизма Лени Рифеншталь.
Ближе к вечеру у Бранденбургских ворот организаторы объявили о завершении демонстрации. Последовавший за этим митинг полиция разогнала из-за несоблюдения людьми гигиенических норм. Политики жёстко раскритиковали протест против коронавируса.
Когда каждый день регистрируется 1000 новых заражений, такая «опасная чушь» не позволительна, написал у себя в Twitter глава фракции ХДС в земле Бранденбург Ян Редман. Председатель СДПГ Эскен назвал участников демонстрации «ковидиотами», которые подвергают угрозе не только собственное здоровье, но и успех в борьбе с пандемией.
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