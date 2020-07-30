MSNBC: Путин легко манипулирует Трампом, потому что похож на его отца

Дональд Трамп смолоду был инструментом, воплощавшим в жизнь мечты деспотичного отца, пишет в своей книге племянница президента США Мэри Трамп. По мнению корреспондента MSNBC Джой Рид, в книге отец Дональда Трампа предстаёт очень похожим на Владимира Путина — этим и объясняется умение российского лидера «использовать» главу Белого дома.

Джой, это был такой замечательный вопрос: «Как насчёт одержимости Владимиром Путиным?» И ответ был очень интересным и соответствовал тому, что она говорила про своего деда, Фреда Трампа.



ДЖОЙ РИД, корреспондент MSNBC: Во-первых, спасибо, что пригласили меня, Лоренс. Да, прямо скажу, я с большим энтузиазмом брала интервью у (племянницы президента США. — ИноТВ) Мэри Трамп. Потому что её книга — это на самом деле психологический портрет мужчины со слаборазвитым характером. Как он воспитывал детей и как это на них повлияло.



По-видимому, Фред Трамп в жизни своих дочерей и сыновей был кем-то вроде Эбенизера Скруджа*, с одной стороны… Но он также был настроен обращаться с ними почти как с выводком щенков: одного из помёта надо взять, а остальных просто оставить страдать. Ему не было дела, что будет с остальными. Он собирался выбрать лишь одного.



И когда он наконец выбрал Дональда, потому что старший брат, его тёзка Фредди, отказался быть таким же злым, безжалостным и бесхитростным**… Он отказался быть Фредом Трампом. А Дональд сказал: «Это буду я». Он его брат. Он такой: «Я возьму на себя эту роль». Фред Трамп сделал из него свой инструмент, чтобы воплотить в жизнь собственные мечты о великолепии. Потому что он не мог быть великолепным, не так был воспитан, а Дональд мог стать великолепным вместо него.



Если почитать эту книгу, во многом образ получается похож на Владимира Путина. Владимир Путин — это почти что новый папа Дональда Трампа. Черты характера кажутся такими похожими. И это действительно помогает понять, почему Путину легко использовать Трампа. Трамп ведь, по сути, исполняет для Путина ту же роль, что и для своего отца.



Дата выхода в эфир 29 июля 2020 года.



* Скряга из повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе» (прим. ИноТВ).



** Предположительно, оговорка. Возможно, корреспондент имела в виду «вероломный» (прим. ИноТВ).