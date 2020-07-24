СТРАНА: украинцам предложили порадовать близких сертификатом на тюремную камеру
Министр юстиции Украины Денис Малюська объявил, что отныне украинцы могут приобретать подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах. Как пишет «СТРАНА», соответствующий пост Малюська опубликовал в Facebook.
«Вас пригласили на день рождения чиновника, судьи или политика? Может, наоборот, забыли пригласить? Всё ещё раздумываете над подарком? Мы знаем выход! Отныне Минюст предлагает новую услугу — подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах», — написал Малюська.
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