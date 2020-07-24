Fox News: свободы слова больше нет — почти две трети американцев боятся говорить что думают

Более 60% американских граждан признаются, что боятся высказывать свои политические взгляды — несмотря на то, что свободу слова в США гарантирует первая поправка к конституции, передаёт Fox News со ссылкой на свежий соцопрос. Как полагает ведущая канала Тэмми Брюс, до такого состояния страну довели «леваки», которые уже много лет «обрабатывают» публику, внушая ей чувство вины и страх.

Американцам разрешается говорить то, что они думают — в этом и заключается первая поправка к конституции США, с провозглашения свободы слова начинается текст Билля о правах. «У нас здесь не Китай, у нас — страна свободная», — говорим мы себе. И тем не менее, почти двое из трёх американцев считают, что не могут этим правом пользоваться — их запугали и заставили замолчать. А среди консерваторов таких людей и вовсе большинство — 77%.

Что это означает? Какое вообще значение имеет первая поправка к конституции, если мы не можем ей пользоваться? Тэмми Брюс — ведущая замечательной передачи «Достать Тэмми Брюс» на нашем стриминговом сервисе Fox Nation, и она, к нашему большому удовольствию, сегодня у нас в гостях; ей мы и зададим этот вопрос. Так значит, первая поправка у нас есть, но никакого значения она, похоже, не имеет.

ТЭММИ БРЮС, ведущая сервиса Fox Nation: Значение она имеет. И в отличие от вашего предыдущего гостя, в нынешнем положении дел, когда в стране происходит такое, я уже и инопланетных захватчиков с распростёртыми объятиями бы приняла.

Первая поправка имеет значение. Именно она делает нашу страну самой лучшей страной на свете — ведь мы можем обсуждать проблемы, не боясь при этом попасть под арест или в тюрьму, а именно так в Старом свете поступали с людьми. Поэтому наши Отцы-основатели и сочли нужным добавить такие строки в самый важный документ, и они стали первой поправкой. Но, как известно, теперь всё дошло до того — и дошло уже давно, всё это тянется много лет, около десятилетия, а то и целое поколение, — что левые начали нас дрессировать, натаскивая нас на чувство вины и внушая нам страх высказываться по различным темам. А когда человек боится о чём-то высказываться, ему кажется опасным об этих вещах даже думать.

Всё это — классическая «обработка» от леваков, и во многих случаях она имеет сектантский оттенок. Ну а теперь, как вы уже сказали, появилось новое исследование, согласно которому два из трёх американцев — более 60 процентов — действительно боятся высказываться откровенно.

Меж тем, среди либералов этот показатель за последние три года подскочил на 12 процентных пунктов. Ведь либералы сначала думали: «Ну так это всё для плохих людей». Однако в последние годы, с 2017-го по 2020-ый, либералам умеренных взглядов — то есть, нормальным — тоже стало опасно высказывать свои мысли, если они выступают против господствующих в либеральной среде установок.

Либертарианцы традиционно повторяют одно высказывание: «Первая поправка защищает вас от наказания со стороны правительства за выражение своих политических взглядов». Но если человек теряет работу, беднеет, теряет возможность прокормить семью, зачем вообще мы делаем разницу?

ТЭММИ БРЮС: В этом всё и дело — предполагается, что так разрушить человеку жизнь способно только правительство. Однако теперь у нас активен и частный сектор. Опасались ведь тех, кто полностью может разрушить человеку жизнь. Однако, в зависимости от результатов выборов, люди, которые имеют подобные позиции, в итоге и оказываются у руля. Вспомните — многие люди закрывали на подобное глаза потому, что считали, что это касается только университетской среды, а реальный мир, реальная жизнь из студентов всю эту чушь выбьют. Так вот, мы теперь начинаем понимать, что это не сработало, так что теперь переживать приходится и за политический класс, и за бизнес, и за всё остальное.

Дата выхода в эфир 23 июля 2020 года.