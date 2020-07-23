Daily Telegraph: британский учёный призвал навсегда отказаться от рукопожатий

Британский микробиолог Бэрон Пиот предложил для предотвращения будущих пандемий носить маски и соблюдать социальную дистанцию во время любых респираторных заболеваний, в том числе простуды и гриппа, сообщает The Daily Telegraph. При этом учёный считает, что ради пользы всего сообщества необходимо изменить индивидуальное поведение и навсегда отказаться от рукопожатий, заменив их японскими приветствиями.
Великобритании следует навсегда избавиться от традиции пожимать руки при встрече и перейти на приветствия в японском стиле, чтобы избежать будущих пандемий, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на экспертов в области здравоохранения.
Бэрон Пиот, профессор и микробиолог из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, объяснил своим коллегам из специальной комиссии по науке и технологиям, что ради пользы всего сообщества необходимо изменить индивидуальное поведение. Он предположил, что защитные маски и социальное дистанцирование могут стать нормой для предотвращения других респираторных заболеваний, например, простуды и гриппа. «Использование маски при обычной простуде следует сделать нормой», — считает учёный. В качестве доказательств он привёл статистику из Австралии: там отмечают значительное уменьшение больных гриппом и другими инфекционными заболеваниями — скорее всего, из-за введённых мер социального дистанцирования. По словам Пиота, многие культурные модели поведения в разных странах могут быть направлены на то, чтобы избежать эпидемии в долгосрочной перспективе. По этой причине, возможно, в некоторых государствах не принято пожимать руки.
Согласно заявлению британского правительства, масочный режим продлится до конца года для контролирования распространения коронавируса, однако многие опасаются, что из-за таких мер люди перестанут ходить в магазины и на работу. Вице-президент Академии медицинских наук профессор Энн Джонсон предполагает, что для предотвращения второй волны эпидемии зимой необходим культурный сдвиг: меньше рукопожатий, поцелуев и более японский подход к межличностному общению. «Очень важно как можно больше пресекать вирус, — приводит The Daily Telegraph слова Джонсон. — Если у вас простуда или грипп, оставайтесь дома». Однако, по мнению профессора Венкатрамана Рамакришнана, структурного биолога и председателя Королевского общества, такие меры, как социальное дистанцирование и маски, необходимо соблюдать лишь до появления вакцины или надёжного способа лечения от коронавируса.
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