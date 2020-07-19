CNN: с глаз долой, из сердца вон — Трамп перевесил портреты Клинтона и Буша на задворки Белого дома

Дональд Трамп распорядился перевесить портреты двух своих предшественников на президентском посту — Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего — с видного места в Большом фойе Белого дома в Старую семейную столовую — комнату, где практически никто не бывает, передаёт CNN. Как отмечает канал, хотя причины такого решения вполне понятны — ведь Трамп к двум бывшим американским лидерам не испытывает никаких тёплых чувств — просто поразительно, что он нашёл на это время в самый разгар пандемии.

КЕЙТЛАН КОЛЛИНЗ, корреспондент CNN в Белом доме: Хочу сказать, что это один из самых шокирующих сюжетов, поступающих из администрации Трампа, Крис. Однако мой коллега Джефф Зелени узнал следующее: когда вы входите в Белый дом, вы проходите через Большое фойе, и в нём обычно висят два портрета самых близких к нам по времени президентов. Сейчас это Билл Клинтон и Джордж Буш, так как портрет Барака Обамы пока ещё официально не представили. И нам стало известно, что со среды прошлой недели, Белый дом Трампа перевесил эти портреты, их в Большом фойе больше нет. Их перенесли в Старую семейную столовую.

На тот случай, если вы не знаете планировку Белого дома, речь идёт о комнате, в которую гости, как правило, не заходят. На данный момент там хранится старая мебель и столовое бельё. Именно туда переместили портреты Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего. Вместо них в фойе повесили портреты Уильяма Маккинли и Тедди Рузвельта, которые, напомню, занимали президентский пост более века назад. Теперь там висят именно они.

Мы задали вопрос Белому дому, зачем эти портреты перевесили и почему это произошло прямо сейчас, в разгар пандемии, когда так много забот, однако они никак это не прокомментировали. Но всё это просто шокирует. Из книги Джона Болтона мы знаем, как президент Трамп презирает Джорджа Буша-младшего, на этот счёт он выразился весьма недвусмысленно. А его отношение к Биллу Клинтону и так всем известно.

И стоит отметить, что с учётом того, где раньше висели эти портреты, то, когда президент в обычном порядке принимал лидеров государств — как в случае с президентом Мексики в прошлую среду, — или же спускался с третьего этажа, где он живёт, то он всегда их видел. Они попадались ему на глаза. Теперь же их перенесли в комнату, где их видит незначительное количество людей — быть может лишь чиновники, работающие в Восточном крыле Белого дома. Президенту на глаза они больше не попадаются. И это просто поразительно, что он нашёл время и силы, чтобы убрать портреты из очень видного места в Белом доме, заменив их на двух президентов давних времён.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 18 июля 2020 года.