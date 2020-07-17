Der Tagesspiegel: ставка на сознательность не работает — ослабление противовирусных мер отравляет немецкое общество

В начале года государство повсеместно вводило жёсткие ограничительные меры, и немцев это устраивало, потому что касалось каждого. Теперь власти, напротив, делают ставку на сознательность граждан и передают карантинные полномочия регионам. Однако такой подход грозит лишь ростом беспечности, а также чувства неравенства и несправедливости, предупреждает главный редактор немецкой газеты Der Tagesspiegel Лоренц Марольдт.

«От авторитарного государства до анархии в Германии недалеко», — пишет главный редактор немецкой газеты Der Tagesspiegel Лоренц Марольдт. После жёстких мер по борьбе с коронавирусом в начале года власти теперь делают ставку на рассудительность и добровольное выполнение правил гражданами.

В итоге многие не знают, что делать со свалившейся на них свободой в принятии решений, и тоскуют по чётким и понятным правилам — одни от неуверенности, другие, потому что так им было удобнее. Для многих так было легче нести ответственность за собственную жизнь.

Широкое большинство, поддерживающее идею ограничения скорости на автобанах, испытает чувство облегчения, укрывшись в очередной зоне с лимитом в 130 км/ч, проводит аналогию автор статьи. «Медленнее — значит, надёжнее и здоровее. Но, очевидно, для многих — лишь тогда, когда это предписывается государством», — подчёркивает Марольдт.

По его мнению, в обществе всё часто происходит примерно так же, как в «строго антиавторитарных» детских садах, где дети, с самого утра измученные слишком большим количеством принимаемых решений, спрашивают взрослых: «А сегодня мы снова должны играть, во что мы хотим?»

В ситуации с коронавирусом это хорошо заметно, уверяет немецкий журналист. Большинство немцев при опросах заявляют, что они довольны принимаемыми государством мерами, которые в значительной мере ограничивают для них свободу передвижения. Лишь меньше пятой части опрошенных оценивают ситуацию иначе.

Однако подобные высказывания обращают на себя внимание только в сочетании с беспечным поведением, распространяющимся с тех пор, как государство ослабило ограничения и всё больше делает ставку на рассудительность и добровольное выполнение правил, отмечает автор статьи. Как будто нет никакого «завтра», когда может подняться новая волна, и нет всего остального мира, на который эта волна уже обрушилась, — «призывы игнорируются, а запреты нарушаются». Это касается поездок, посещения магазинов и празднований. Там, где государство отступает, а разум сталкивается с безрассудством, во всех смыслах «повышается температура», пишет главный редактор Der Tagesspiegel.

При этом люди должны бы знать, что своим поведением они могут спровоцировать новые карантинные меры — только осуществляться они будут уже не так, как в начале года, уверен Марольдт. Вместо масштабных закрытий и запретов на выход из дома теперь политика делает ставку на местные и региональные меры. Они будут затрагивать уже не большую часть общества в целом, а лишь его части.

По версии журналиста, это звучит банально. Однако в действительности все ограничения в начале года было несколько легче выносить именно потому, что они в равной степени касались всех и каждого, за счёт чего возникало ощущение своеобразного товарищества по несчастью. Вызовы легче встречать вместе, особенно, если кто-то берёт ответственность на себя.

Напротив, частичное отчуждение отдельных групп населения открывает двери для зависти, неудовольствия и осуждения. Ощущение произвола, неравенства и несправедливости будет постепенно отравлять общество, вместо того чтобы вырабатывать коллективный иммунитет, предостерегает автор статьи.

Вероятность такого развития событий существенно снизится, если не все будут делать то, на что сняли строгие запреты — или, по крайней мере, будут выполнять хотя бы такие простые правила, как обязательное ношение масок. Немецкие железные дороги сейчас столкнулись с тем, через что уже прошло Берлинское транспортное предприятие: предписания без штрафов за их невыполнение так же неэффективны, как санкции без контроля, а для контроля необходимо чётко обозначить полномочия и действия, которые должны выполняться.

Однако в обществе саморегулирование работает не слишком хорошо, отмечает главный редактор немецкой газеты. Тот, кто не хочет рисковать попасть в перепалку или даже получить по челюсти, держит рот на замке, когда другие не соблюдают правила и не носят маску, — да и сам спешит её снять не позже, чем остановится поезд.

Для самостоятельно думающих, чувствующих и надеющихся людей это плохие времена, заключает Лоренц Марольдт. От политики, жёстко ограничивающей свободу граждан, недалеко до использования предоставляемых государством свобод за чужой счёт и несоблюдения правил дистанции и ношения масок. Поэтому те, кто не хочет потерять золотую середину между двумя крайностями, должны сами взять на себя ответственность за соблюдение защитных мер — и, таким образом, ответственность за себя и других людей, призывает журналист Der Tagesspiegel.