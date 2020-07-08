«Что имеем — не храним»: эксперты объяснили The Hill, чем аукнется США выход из ВОЗ
Администрация Дональда Трампа начала официальный процесс выхода США из Всемирной организации здравоохранения, пишет The Hill. Таким образом Америка потеряет своё большое влияние в важном международном институте.
Но кроме этого, как предупреждают эксперты в сфере здравоохранения, своим удалением от ВОЗ США могут поставить под угрозу жизни людей во всём мире и в своей стране, в особенности в период пандемии.
«Мы от многого отказываемся. Всемирная организация здравоохранения существует уже чуть более 70 лет и играет очень важную роль в мире, делая так, чтобы ни одна страна не была обделена вниманием при формировании глобального подхода к охране человеческого здоровья», — отметил бывший исполняющий обязанности директора Центров по контролю и профилактике заболеваний США Ричард Бессер. По его словам, ВОЗ служит признанием, что «здоровье людей по всему миру — общая ответственность и что кризис здравоохранения в одной части мира может серьёзно повлиять на здоровье людей в других странах».
Как сообщает The Hill, во вторник 7 июля администрация Трампа направила ООН уведомление о выходе из ВОЗ. Весь процесс займёт год, и если республиканский президент одержит победу на выборах, будет завершён к 6 июля 2021-го. Главный конкурент Трампа в предвыборной гонке кандидат от Демократической партии Джо Байден уже заявил, что в случае своей победы он оставит США в ВОЗ.
Ранее американский лидер обвинил организацию в нежелании привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса. При этом, как подчёркивает издание, ВОЗ была первой международной организацией, которая начала бить тревогу из-за нового вируса, получившего официальное название SARS-CoV-2, и надавила на китайские власти, чтобы те в начале января опубликовали первый расшифрованный геном коронавируса, на основе которого сейчас ведутся разработки вакцины по всему миру.
«Обвинения администрации в адрес ВОЗ не выдерживают никакой критики и уж точно не оправдывают выход из организации в период, когда самая масштабная пандемия века захватила весь мир и бушует в США», — настаивает бывший глава Агентства США по международному развитию Джереми Кониндик.
Директор Центра исследования инфекционных заболеваний при Миннесотском университете Майкл Остерхольм обращает внимание, что ВОЗ широко задействована в разработке вакцин от распространённых заболеваний — от гриппа до Эболы и вируса Зика. Однако теперь американские учёные не смогут участвовать в подобных проектах.
По данным The Hill, в ответ на критику своего ответа на кризис коронавируса ВОЗ уже пообещала провести внутренние реформы. Похожая ситуация уже была после вспышки Эболы в Западной Африке в 2014-м и 2015 году. Тогда Америка принимала активное участие в разработке преобразований, но если сейчас она покинет ВОЗ, своё влияние в этом отношении США потеряют.
Также, как объяснил Майкл Остерхольм, с выходом из организации США потеряют доступ к колоссальному объёму данных по ситуации в глобальной сфере здравоохранения, в то время как подобные сведения помогают правительствам разных стран мира бороться с кризисами на своей территории. Так, именно благодаря влиянию ВОЗ, в январе американские специалисты смогли побывать в первом очаге пандемии, китайском городе Ухань. «Трудно представить, чтобы Китай пустил к себе американских экспертов для проведения похожего расследования без поддержки международной организации», — комментирует издание.
Ричард Бессер уверен, что с выходом из ВОЗ США потеряют много шансов работать в некоторых частях мира и контролировать распространение болезней там, чтобы не допустить их появления на собственной территории. «То, что мы оставляем международное сообщество в период, когда наше участие нужно больше, чем когда-либо, служит печальной демонстрацией того, где мы сейчас находимся. В такое время нужно говорить, что мы можем сделать, чтобы ВОЗ работала более успешно, а это значит, что нужно не выходить из организации, а, наоборот, начать принимать в ней более активное участие и делать больше», — считает эксперт.
По мнению Джереми Кониндика, пандемия так сильно ударила по США не потому, что Америка прислушивалась к указаниям ВОЗ, а как раз потому, что она игнорировала все предупреждения организации начиная с января.
В будущем ВОЗ будет играть важную роль в принятии решения о том, какие именно страны первыми получат новую вакцину от коронавируса. Как полагает The Hill, нет никаких гарантий, что первой лекарство разработает американская компания, а значит, и что американцы первыми получат вакцину.
Пока, на взгляд экспертов, трудно оценить, какие последствия ждут США после выхода из ВОЗ. Но ясно одно — что они будут серьёзными. «Есть старая поговорка: что имеем — не храним, а потерявши — плачем. Думаю, сейчас люди начинают осознавать, в скольких инициативах мы задействованы через ВОЗ и что всё это, безусловно, помогает всему миру, но в том числе и полезно для нас самих», — констатирует Остерхольм.
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