Times: России грозит исключение из мировой легкоатлетики за просроченный штраф

Россию могут исключить из Международной ассоциации легкоатлетических федераций из-за не погашенного вовремя штрафа на сумму более $6 млн, пишет The Times. Как отмечает издание, несмотря на то что российская сторона собирается обратиться в Спортивный арбитражный суд, подобный инцидент может помешать спортсменам страны выступать на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом.

Россию могут исключить из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) после того, как она не заплатила вовремя штраф на сумму более $6 млн. Ранее Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) заявила, что финансовые последствия пандемии COVID-19 привели к тому, что она не может себе позволить покрыть штрафы, наложенные на неё после того, как она призналась в том, что пыталась помочь спортсмену избежать санкций за использование допинга, пишет The Times.

В своём заявлении Международная ассоциация подтвердила, что ВФЛА пропустила крайний срок для уплаты штрафа в размере $5 млн, а также не погасила издержки в размере $1,31 млн, которые пойдут на восстановление статуса Всероссийской федерации.

World Athletics отреагировала на это, заморозив программу, позволяющую ряду российских спортсменов, за которым следит комиссия по допинг-контролю, выступать в нейтральном статусе. Однако, по данным источников газеты, Совет организации может пересмотреть это решение, а также выступить на конгрессе с рекомендацией по исключению россиян.

Обычно конгресс проводится параллельно с чемпионатом мира по лёгкой атлетике, который отложили до лета 2022 года. Чрезвычайное заседание конгресса, по всей видимости, состоится в следующем году, хотя не исключено, что его могут созвать после перенесённых Олимпийских игр в Токио.

Однако даже с учётом этого обстоятельства отказ России выполнять требования Международной ассоциации снижает вероятность как отмены её дисквалификации, так и участия спортсменов в Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом. При этом российская сторона уже пригрозила передать дело в Спортивный арбитражный суд, однако президент World Athletics Себастьян Коу ясно дал понять, что совсем не против побороться.

«Несмотря на напоминания и переписку с Всероссийской федерацией лёгкой атлетики, Международная ассоциация легкоатлетических федераций может подтвердить, что на 1 июля она не получала причитающихся ей платежей со стороны ВФЛА, как и какой-либо информации о том, когда эти деньги могут быть выплачены», — говорится в заявлении организации.

«Мы понимаем, что сейчас настали трудные времена, но мы крайне разочарованы отсутствием прогресса со стороны ВФЛА в плане выполнения мартовских требований. Серьёзные подозрения в нарушении антидопинговых правил привели к формированию новой администрации ВФЛА; мы получили определённые гарантии и надеялись, что ситуация вот-вот начнёт меняться. Однако опыт рабочей группы по восстановлению статуса России во главе с Руне Андерсеном показывает, что она не оправдала ожиданий. ВФЛА по-настоящему подвела своих спортсменов. Мы сделали всё возможное, чтобы ускорить процесс по наделению нейтральным статусом и поддержке плана по восстановлению ВФЛА, однако эти усилия, похоже, не принесли результатов. Условия погашения штрафа и оплаты расходов были ясно обозначены, и ВФЛА их не оспаривала, так что теперь этот вопрос должен будет обсуждаться в Совете в конце июля», — заявил по этому поводу Коу.