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Times: России грозит исключение из мировой легкоатлетики за просроченный штраф

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Россию могут исключить из Международной ассоциации легкоатлетических федераций из-за не погашенного вовремя штрафа на сумму более $6 млн, пишет The Times. Как отмечает издание, несмотря на то что российская сторона собирается обратиться в Спортивный арбитражный суд, подобный инцидент может помешать спортсменам страны выступать на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом.
Times: России грозит исключение из мировой легкоатлетики за просроченный штраф
Reuters

Россию могут исключить из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) после того, как она не заплатила вовремя штраф на сумму более $6 млн. Ранее Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) заявила, что финансовые последствия пандемии COVID-19 привели к тому, что она не может себе позволить покрыть штрафы, наложенные на неё после того, как она призналась в том, что пыталась помочь спортсмену избежать санкций за использование допинга, пишет The Times.

В своём заявлении Международная ассоциация подтвердила, что ВФЛА пропустила крайний срок для уплаты штрафа в размере $5 млн, а также не погасила издержки в размере $1,31 млн, которые пойдут на восстановление статуса Всероссийской федерации.

World Athletics отреагировала на это, заморозив программу, позволяющую ряду российских спортсменов, за которым следит комиссия по допинг-контролю, выступать в нейтральном статусе. Однако, по данным источников газеты, Совет организации может пересмотреть это решение, а также выступить на конгрессе с рекомендацией по исключению россиян.

Обычно конгресс проводится параллельно с чемпионатом мира по лёгкой атлетике, который отложили до лета 2022 года. Чрезвычайное заседание конгресса, по всей видимости, состоится в следующем году, хотя не исключено, что его могут созвать после перенесённых Олимпийских игр в Токио.

Однако даже с учётом этого обстоятельства отказ России выполнять требования Международной ассоциации снижает вероятность как отмены её дисквалификации, так и участия спортсменов в Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом. При этом российская сторона уже пригрозила передать дело в Спортивный арбитражный суд, однако президент World Athletics Себастьян Коу ясно дал понять, что совсем не против побороться.

«Несмотря на напоминания и переписку с Всероссийской федерацией лёгкой атлетики, Международная ассоциация легкоатлетических федераций может подтвердить, что на 1 июля она не получала причитающихся ей платежей со стороны ВФЛА, как и какой-либо информации о том, когда эти деньги могут быть выплачены», — говорится в заявлении организации.

«Мы понимаем, что сейчас настали трудные времена, но мы крайне разочарованы отсутствием прогресса со стороны ВФЛА в плане выполнения мартовских требований. Серьёзные подозрения в нарушении антидопинговых правил привели к формированию новой администрации ВФЛА; мы получили определённые гарантии и надеялись, что ситуация вот-вот начнёт меняться. Однако опыт рабочей группы по восстановлению статуса России во главе с Руне Андерсеном показывает, что она не оправдала ожиданий. ВФЛА по-настоящему подвела своих спортсменов. Мы сделали всё возможное, чтобы ускорить процесс по наделению нейтральным статусом и поддержке плана по восстановлению ВФЛА, однако эти усилия, похоже, не принесли результатов. Условия погашения штрафа и оплаты расходов были ясно обозначены, и ВФЛА их не оспаривала, так что теперь этот вопрос должен будет обсуждаться в Совете в конце июля», — заявил по этому поводу Коу.

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Times Великобритания Европа
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