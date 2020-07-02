Bloomberg: председательство Германии в Совете ЕС станет тяжелейшим вызовом для Меркель

За шесть месяцев пребывания Германии на посту председателя Совета ЕС немецкому канцлеру Ангеле Меркель придётся столкнуться с целым рядом как внешних, так и внутренних проблем, пишет Bloomberg. Как отмечает новостной портал речь идёт о сокращении экономики ЕС, переговорах по сделке по брекситу, продолжающейся борьбе с пандемией и возможности новых американских пошлин.

Германия заступает на пост председателя Совета Европейского союза, который будет занимать на протяжении последующих шести месяцев. Они станут для канцлера страны Ангелы Меркель самым сложным вызовом «за всю историю», пишет Bloomberg.

В качестве нового государства — председателя Германии придётся столкнуться с сокращением экономики 27 стран сообщества, которое по прогнозам достигнет 7,4%, с брекситом и продолжающейся борьбой с пандемией. И всё это на фоне перспективы введения новых американских тарифов на экспорт из ЕС.

По словам Меркель, Берлин понимает, что на его председательство в Европе возлагают большие надежды. Как отмечает новостной портал, именно немецкий канцлер играет ключевую роль в принятии пакета стимулирующих мер в масштабах всего ЕС. План подразумевает выделение €750 млрд на помощь пострадавшим регионам. Эту сумму Еврокомиссия займёт на финансовых рынках.

Этот план станет основной заботой Германии в первый месяц председательства. Непростое финансовое положение осложнят ещё больше потери, которые принесёт выход Великобритании из ЕС.

Меркель отметила, что позиции стран — членов ЕС в отношении фонда восстановления и бюджета блока на 2021–2027 годы «всё ещё далеки друг от друга», подчеркнув, что остальные государства также должны предпринимать собственные меры по стимулированию экономического роста.

Соглашение должно быть принято единогласно, и оно потребует компромиссов на фоне раскола между странами севера, юга и востока Европы.

«Наша цель — достичь договорённости в июле, — заявил в среду министр иностранных дел Германии Хайко Маас. — Важно, чтобы такие страны, как Испания или Италия, которые пострадали особенно сильно, смогли быстро получить доступ к средствам. Это им не поможет, если на это уйдут недели, и поэтому мы оказались в жёстких временных рамках, чтобы как можно скорее достичь соглашения по всем финансовым инструментам».

Кроме того, лидеры европейских стран опасаются второй волны коронавируса по мере ослабления бдительности, открытия границ и попытки возвращения к привычной жизни.

Берлин также пытается добиться прогресса в заключении соглашения о защите инвестиций с Пекином, обсуждение которого состоится на саммите ЕС-Китай в сентябре в немецком Лейпциге.

В ноябре состоятся президентские выборы в США. Bloomberg гадает, станет ли Меркель готовиться к конфронтации или подождёт, чтобы узнать, кто займёт пост после выборов. У канцлера Германии непростые личные отношения с президентом США Дональдом Трампом по множеству вопросов, начиная с Ирана и заканчивая торговыми отношениями и борьбой с коронавирусом.

Несмотря на тяжёлые последствия пандемии, Евросоюз направляет миллиарды на борьбу с климатическими изменениями, считая это важным для восстановления экономики. Основная проблема заключается в необходимости преодолеть разногласия стран для достижения первоначальной договорённости по законодательному закреплению политического обязательства ЕС стать климатически нейтральным к 2050 году.

Хотя председательство какой-либо из стран в ЕС не оказывает значительного влияния на переговоры по сделке по брекситу, Великобритания видит в Меркель надежду на продвижение процесса. При этом с марта Лондон и Брюссель практически не продвинулись в переговорах.

Меркель не согласится на сделку «любой ценой», но и не пойдёт на что-то, что могло бы подорвать единый рынок ЕС. При этом канцлер сделает «всё возможное, чтобы добиться заключения торгового соглашения с Великобританией до конца года. Это часть её наследия», — пишет Bloomberg.

Немецкому лидеру также придётся столкнуться с кризисом и на родине. Так, Германии придётся перестроить систему контроля за аудиторами после выявления фальсификации выручки и банкротства финтех-компании Wirecard AG.