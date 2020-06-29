Euroactive: «единство и суверенитет» — Маас назвал приоритеты европейской внешней политики в период председательства Германии в ЕС

Глава МИД Германии назвал приоритеты внешней политики ЕС в период грядущего председательства Германии в Европейском совете, сообщает Euroactiv. По словам главы немецкого МИД, Европа в первую очередь должна выступить единым фронтом в противостоянии с Китаем и укрепить свой суверенитет по отношению к США.

В среду 1 июля к Германии перейдёт председательство в Европейском совете и множество сопутствующих проблем, пишет Euroactiv. В сфере внешней политики это скажется взаимоотношениях ЕС с США, Китаем и Африкой, а также Британией после брексита.

В своей вступительной речи на ежегодной встрече Европейского совета по международным отношениям глава МИД Германии Хайко Маас изложил приоритеты Берлина в сфере европейской внешней политики. В их числе укрепление европейского суверенитета в сфере ресурсов, технологий и обороны, а также более уверенная позиция в отношениях с Китаем и США.

По словам Мааса, единогласная европейская позиция в отношениях с Китаем незаменима, в особенности, учитывая «необходимость расследования причин пандемии и всё более энергичные действия, предпринимаемые Китаем в Гонконге и его окрестностях». Как отмечает издание, зная Мааса, эти комментарии можно назвать «жёсткими». Он также предложил назначить отменённый саммит ЕС и Китая «как можно скорее», намекая, что правительство сможет дать отпор Китаю на этой встрече.

Маас также подверг критике статус Китая как основного источника поставок европейского медицинского оборудования, призвав принять меры для достижения европейского суверенитета в этой сфере. Другие области, в которых Европа должна стать более независимой, — это развитие технологий 5G, хранение данных и информационные технологии, логистика, энергетика и природные ресурсы, отметил министр иностранных дел Германии.

Маас также призвал более активно помогать бедным регионам мира. «Если мы, демократии, не будем оказывать эту помощь, это будет делать кто-то ещё — по цене, которая в долгосрочной перспективе окажется значительно выше как для нас, так и для других», — подчеркнул глава МИД Германии, вероятно, косвенно намекая на возросшую активность Китая в Африке.

Германия также будет стоять у руля Европейского совета в период президентских выборов в США в ноябре. По словам Мааса, одним из приоритетов Германии будет разработка «конструктивной повестки, с которой мы сможем прийти к новой администрации Байдена или второй администрации Трампа».

При этом министр иностранных дел настаивает на укреплении европейского суверенитета в отношениях с Вашингтоном, в особенности в вопросах обороны. «Нам придётся подумать о том, как эффективнее сдерживать конфликты в непосредственной близости от Европы, даже без участия США», — заметил он.

Маас также подчеркнул важность завершения работы над инициированным Францией Европейским фондом мира, размер которого составит €8 млрд вдобавок к 7-летнему бюджету ЕС для финансирования оборонных проектов в рамках общей внешней политики и политики безопасности европейских стран.

Как отмечает издание, эти комментарии звучат на фоне объявления Вашингтона о выводе части своего военного контингента из Германии. Для Мааса укрепление стратегической независимости от США необходимо независимо от исхода выборов, утверждается в статье. При этом ряд наблюдателей надеется, что победа демократа Джо Байдена может помочь восстановить нормальные отношения между двумя странами, учитывая его поддержку НАТО и другие «мейнстримные внешнеполитические взгляды». Тем не менее недавно Маас выразил сомнение в этой перспективе. «Любой, кто думает, что с президентом Демократической партии трансатлантическое партнёрство станет таким же, как прежде, недооценивает структурные изменения», — заявил глава МИД Германии в интервью немецким СМИ в воскресенье.