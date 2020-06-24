ZDF: коронавирус не помеха — в Москве прошёл самый масштабный парад Победы

На Красной площади прошёл самый масштабный за всю историю современной России военный парад в честь победы над национал-социалистической Германией, сообщает ZDF. Его проведению не помешали ни коронавирус, ни тяжёлая экономическая ситуация в стране. Для главы Кремля Владимира Путина сейчас очень важно пробудить в россиянах патриотизм, гордость и память о событиях того времени, объясняет немецкий телеканал.
Изначально планировалось, что российская армия представит всё, что у неё есть, на Красной площади в Кремле 9 мая. Но в этот раз впечатляющий парад ко Дню Победы пришлось перенести из-за коронавируса. И хотя число новых заражений всё ещё высокое, а экономическая ситуация тяжёлая, сегодня прошёл самый масштабный парад в истории.
Солнце сияет, 13 000 солдат стоят плечом к плечу. Несмотря на все предупреждения Всемирной организации здравоохранения, сегодня Москва празднует 75-летие победы над национал-социалистической Германией.
ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России:Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не пришёл с войны. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей.
Ветераны мировой войны две недели пробыли в карантине до того, как смогли занять место на трибуне. Потому что коронавирус из России никуда не ушёл. Каждый день регистрируются от 7 до 8 тысяч новых заражений. У системы Путина нет средства для борьбы с пандемией, считает политолог Дмитрий Орешкин.
ДМИТРИЙ ОРЕШКИН:Его (Владимира Путина. — ИноТВ) идея раздела власти заключается в том, чтобы сосредоточить все ресурсы в центре, в Москве, и таким образом противостоять врагу. Но от коронавируса люди страдают там, где они живут: по всей России. Централизованные ресурсы бесполезны, когда враг приходит не извне.
То, как президент справился с коронавирусом, показалось россиянам не убедительным. Рейтинг его поддержки падает. Помочь должны патриотизм, гордость и память об исторической победе над национал-социализмом. То, что в Москве из-за COVID-19 запрещены массовые собрания, сегодня на Красной площади не играет никакой роли.
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что жизнь в стране в скором времени вернётся в нормальное русло после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он заявил во время общения с лауреатами госпремий.
Российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о выставочных турнирах первой ракетки мира у мужчин Новака Джоковича, после которых у нескольких участников, в том числе у самого серба, обнаружили коронавирус.
Двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России по теннису Михаил Южный считает, что не стоит осуждать серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля за возможный отказ от выступления на Открытом чемпионате США.
Главнокомандующий Вооружёнными силами (ВС) Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайн, прибывший в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю парада Победы, взял на борт самолёта 19 россиян, застрявших в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом он рассказал RT.
Российская сторона готова приложить максимум усилий для запуска прямых переговоров между Палестиной и Израилем. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова в адрес Совета Безопасности ООН.
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Американский боец ММА Дастин Порье, в сентябре 2019 года уступивший удушающим приёмом чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, дал несколько советов Джастину Гэтжи, который может встретиться с россиянином в сентябре 2020 года.
Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждают в политических, научных и общественных кругах в Германии. Об этом информирует РИА Новости.
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Китай выступает решительно против планов США разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР, старший полковник У Цянь.
Спортивный агент Ари Закарян подтвердил информацию о том, что российская фигуристка Алина Загитова не получит призов на церемонии вручения премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards, которая состоится 11 июля в онлайн-режиме.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков провёл телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным и выразил сожаление, что не смог принять участие в параде Победы в Москве из-за обнаружения коронавируса у двух членов киргизской делегации.