N-TV: Турция срывает тайный план НАТО по обороне от России

Турция отказалась поддерживать секретный план Североатлантического альянса по обороне Восточной Европы от России, сообщает N-TV. Анкара требует, чтобы сначала союзники пошли на уступки и выполнили её требования, признав ряд курдских организаций террористическими. Ситуация носит щекотливый характер, ведь речь идёт о ключевой мере по устрашению Москвы.

Турция помешала реализации тайного плана НАТО по обороне Восточной Европы от России, сообщает N-TV. По имеющейся информации, Анкара согласилась поддержать его только в том случае, если партнёры по альянсу гарантируют поддержку её собственных интересов. В частности турецкие власти требуют признать курдские «Демократический союз» и Отряды народной самообороны террористическими организациями.

Ситуация носит щекотливый характер, потому что новый план НАТО — это «ключевой элемент мер по устрашению России», объясняет автор статьи. В нём детально расписано, какая поддержка будет оказана союзникам в кризисной ситуации или в случае нападения. В частности, там указаны конкретные сроки приведения войск быстрого реагирования альянса в боевую готовность.

Разработка плана началась в 2015 году после того, как Россия присоединила к себе черноморский полуостров Крым*. Государства Прибалтики и Польша тогда испугались российской угрозы. Во время саммита НАТО в декабре этого года у наблюдателей сложилось впечатление, что путь для реализации плана открыт. Тогда генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что члены организации смогли договориться.

Но он не сказал о том, что документ должен быть сначала обнародован, и для этого необходимо единогласное решение всех партнёров по НАТО. Турция же отказывается его одобрять. В штаб-квартире альянса отказались комментировать сложившуюся ситуацию, сославшись на секретность. Представитель же Турции заявил: «Мы считаем неправильным, когда деликатные и конфиденциальные для альянса темы обсуждаются в прессе».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).