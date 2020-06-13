HDN: по стандартам NASA — на курортах Турции намерены обеспечить высокий уровень гигиены и безопасности для туристов

Для обеспечения безопасности отдыхающих и привлечения иностранных туристов Турция начала выдавать сертификаты безопасного туризма, сообщает Hürriyet Daily News. Для получения сертификата гостиницам и ресторанам придётся пройти тщательную проверку по 150 критериям, которые похожи на санитарно-гигиенические стандарты NASA.

После возвращения к нормальной жизни Турция открыла внутренний туризм и прикладывает всё больше усилий, чтобы постепенно открыть страну для путешественников из других стран, пишет Hürriyet Daily News. Для этого гостиницы делают перепланировку помещений, чтобы пользоваться шведским столом, лобби и бассейнами с соблюдением мер социального дистанцирования.

Издание рассказывает, что в стране начала действовать программа сертификации безопасного туризма, которую проводит немецкая независимая организация RoyalCert International Registrars. Сертификация призвана убедить отдыхающих, что авиарейсы, аэропорты и другие транспортные службы, жилые помещения и кафетерии соответствуют стандартам гигиены. Президент Ассоциации туристических отельеров и инвесторов Турции (TÜROB) Мюберра Эресин считает, что эта программа является одной из самых исчерпывающих в мире. По её словам, в рамках договорённости с RoyalCert членам ассоциации предоставят скидку в 25%, а городским гостиницам — 15%. Эресин подчеркнула, что важно привлекать туристов со всего мира, особенно из Европы, для получения глобального аудита.

В статье отмечается, что во время сертификации гостиницы и рестораны оцениваются по 150 контрольным пунктам. Генеральный директор турецкого представительства RoyalCert Алпхан Намлы объяснил, что из этих пунктов 12 связаны с едой, а 15 — с жилищными условиями. Тщательной проверке подвергнутся все помещения: от входа в гостиницу до запасного выхода, от номеров до кухни, от коридоров до бассейнов. По словам Намлы, сертификаты будут висеть у стойки администратора или в лобби, чтобы клиенты могли их увидеть и узнать подробности с помощью QR-кода. «Впервые в Турции мы проведём проверку гостиниц и ресторанов по критериям, которые похожи на санитарно-гигиенические стандарты NASA», — подчеркнул глава RoyalCert. Он добавил, что многие конкурирующие страны в этом вопросе последуют примеру Турции, пишет Hürriyet Daily News.