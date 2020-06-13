EurActiv: ЕС ежегодно теряет миллиарды евро из-за контрафакта

Каждый год страны ЕС недосчитываются порядка €15 млрд из-за производства поддельных товаров, в том числе лекарств. Более того, зачастую создание и распространение контрафактной продукции связано с другими серьёзными преступлениями, сообщает EurActiv со ссылкой на новое исследование.

Государства ЕС ежегодно теряют миллиарды евро из-за производства контрафактной продукции, которая всё чаще связана с другими серьёзными преступлениями. Такие данные приводятся в новом отчёте Европейского бюро по интеллектуальной собственности (EUIPO), сообщает EurActiv.

Подделка товаров затрагивает 11 секторов в европейской экономике. Каждый год она обходится странам блока примерно в €15 млрд из-за недостачи прямых и косвенных налогов, а также социальных взносов, которые не выплачиваются нелегальными производителями, отмечает издание.

«Средняя стоимость строительства полностью укомплектованной больницы на 500 человек составляет около 450 миллионов евро. Соответственно, за 15 миллиардов в Европейском Союзе можно было бы построить 33 больницы», — заявил EurActiv Пол Майер, директор Европейского центра по наблюдению за нарушениями прав интеллектуальной собственности

Но дело не только в недошедшей до бюджетов прибыли. Контрафактная продукция в отличие от настоящей не проходит такой же строгой проверки, призванной подтвердить её безопасность для потребителей, подчёркивается в статье.

По оценкам EUIPO, наиболее сильно контрафакт ударил по европейским сферам производства косметики и средств личной гигиены, спиртных напитков, фармацевтических препаратов и игрушек. Причём большая часть случаев, представленных в отчёте, пришлась на Испанию.

Майер подчеркнул, что это не означает, что страна наиболее затронута проблемой поддельных товаров. Вместе с тем он отметил, что испанцы чуть чаще покупают контрафакт, чем в среднем по Европе.

«В глобальном масштабе страна, которая больше всего страдает от контрафакта на международном уровне, — это США. Потому что она является самой большей экономикой в мире», — сказал Майер, добавив, что Франция и Италия занимают второе и третье место соответственно.

По словам Майера, продажа подделок в Италии контролируется мафией, что представляет прямую угрозу для государства. Исследование EUIPO также выявило связь между производством контрафакта и другими серьёзными преступлениями, включая похищения, работорговлю и отмывание денег.

EUIPO и Европол работают вместе в борьбе с тем, что они называют «поли-преступностью». «Потребители должны знать, что видимая часть — это ещё не самое худшее», — отметил Майер.

По мнению чиновника, «панацеи» от подделок не существует. В то же время в качестве средств он предложил необходимость повышения осведомлённости населения, принятия жестких законов, решимость в борьбе с контрафактной продукцией и установления хорошей связи между странами, где она производится.

«Нужны все четыре составляющие, если мы хотим дать отпор контрафакту», — подчеркнул Майер.