DE: британский депутат обвинил Меркель в «предательстве» Европы и призвал похоронить «Северный поток — 2»

Британский депутат Дэниел Кавчински обвинил Германию в «предательстве» Европы за то, что она сотрудничает с Москвой в плане прокладки газопровода «Северный поток — 2», пишет Daily Express. По мнению политика, вместо того чтобы довольствоваться «объедками» с энергетического стола Владимира Путина, тем самым подрывая свою национальную безопасность, Европе следует последовать примеру Польши и делать ставку на альтернативных поставщиков энергии.

Британский депутат Дэниел Кавчински обвинил Германию в «предательстве» Европы за то, что она заключила с Москвой «спорную сделку» в сфере энергетики. При этом до окончания переходного периода по брекситу осталось всего шесть месяцев, в то время как нет никаких намёков на прорыв в переговорах по поводу широкого соглашения о свободной торговле между Великобританией и ЕС, пишет Daily Express.

Кроме того, Кавчински призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не уступать перед напором политиков, ратующих за отсрочку крайнего срока заключения договора как по соображениям национальной безопасности, так и экономики.

С подобным заявлением Кавчински выступил в то время, как группа американских сенаторов подтвердила своё намерение вынести на обсуждение законопроект о расширении санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» между Россией и Германией, который может укрепить влияние Москвы в Берлине.

«Я обсуждал эту важную проблему с Борисом Джонсоном и раньше. В этом году я также настаивал на том, чтобы правительство предприняло какие-то действия, — сообщил депутат. — Однако министры проинформировали меня, что мы не можем вводить санкции в одностороннем порядке, потому что во время переходного периода Британия по-прежнему обязана соблюдать санкционный режим Брюсселя».

«Ради наших союзников по НАТО, особенно тех, кто находится на передовой в Восточной Европе, мы обязаны вернуть контроль над нашей внешней политикой, усилить американский санкционный режим и сделать так, чтобы «Северный поток — 2» никогда не закончили», — добавил он, напомнив, что от этого зависит судьба многих стран.

«Теперь, когда мы, наконец, покинули Европейский союз, для Великобритании настало время выйти на сцену и помочь похоронить этот проект раз и навсегда, — заявил Кавчински. — Трудно переоценить масштабы предательства, олицетворением которого стал этот трубопровод. При этом Германия является членом НАТО, который на бумаге пообещал защищать континент от потенциального российского вмешательства и влияния».

По мнению депутата, каждый евро, который Германия тратит на импорт российского газа — это деньги, которые можно было потратить на диверсификацию европейской энергетики. «Хуже того, привязка немецкой промышленной мощи к энергетической сети Владимира Путина делает этого одного из важнейших членов ЕС подверженным влиянию России», — отметил он, подчеркнув, что Европе следует уменьшить степень своей «стратегической уязвимости» — что будет означать сокращение потребления российского газа и нефти.

При этом Дэниел Кавчински — сам уроженец Польши и председатель всепартийной парламентской группы по делам этой страны — привёл в пример подход своей малой родины к российской энергетике. «Этого можно достичь, и Польша показывает, как это делается. Вместо того чтобы бороться за объедки со стола Путина, Варшава инвестирует в альтернативные источники», — напомнил британский депутат.