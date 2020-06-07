El País: в ЕС «заморозят» отношения с США до президентских выборов в стране

Лидеры стран ЕС осознают необходимость пересмотра связей с США, однако не планируют приступать к нему до того, как станет известен следующий президент страны в ноябре этого года, пишет El País. Тем не менее подобная стратегия Брюсселя может лишь усугубить трения с Вашингтоном и американским лидером Дональдом Трампом.

Вероятно, Дональд Трамп не покинет пост президента США после ноябрьских выборов, однако в Евросоюзе его всё же считают политически уязвимым лидером. Причина - действия главы Белого дома по борьбе с пандемией и урегулированием протестов по всей стране, пишет El País. Издание отмечает, что большинство европейских лидеров не намерены пытаться пересмотреть отношения ЕС со страной до его возможного переизбрания на выборах 3 ноября или победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена.



Брюссель не хочет «тратить политический капитал впустую», чтобы найти общий язык с Трампом, чья популярность на континенте на фоне протестов упала до минимума. И хотя большинство из 27 стран ЕС осознают, что пересмотр связей неизбежен, пока они полны решимости заморозить или замедлить развитие отношений с Соединёнными Штатами на пять месяцев, отделяющих страну от президентских выборов.



«Вне всяких сомнений, трансатлантические отношения нуждаются в срочном пересмотре. Мы не можем реагировать на взаимосвязь исключительно односторонними мерами», — заявила министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя.



«Трансатлантические отношения? Это вопрос, который мы должны будем рассмотреть, после того как состоятся выборы, и мы узнаем их результаты», — приводит El País слова посла Берлина в Брюсселе Михаэля Клауса, выступая на мероприятии, организованном аналитическим центром European Policy Centre для обсуждения приоритетов председательства Германии в ЕС с 1 июля.



Таким образом, отмечает издание, трансатлантические отношения «вступают в непредсказуемую фазу, когда США больше не рассматриваются в качестве безусловного союзника, защищающего модель жизни, основанную на верховенстве закона и демократии».



По мнению экспертов, европейские правительства испытывают всё больше опасений относительно «хаотичных» действий администрации Трампа не только в рамках внешней политики, но и в вопросах борьбы с пандемией и урегулирования протестов, вызванных гибелью в в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.



Примечательно, что в пятницу Подкомитет по вопросам прав человека Европейского парламента посвятил специальную сессию рассмотрению расизма в США.



«США — один из главных партнёров ЕС в экономической и дипломатической сфере, поэтому естественно, что наш комитет рассматривает ситуацию в этой стране, когда она достигает уровня, близкого к мятежу», — заявила председатель подкомитета Мария Арена.



Как отмечает El País, «непрекращающиеся трения с Вашингтоном, похоже, исчерпали волю европейских партнеров сохранить видимость нормального сосуществования с Трампом», по крайней мере на ближайшие пять месяцев. При этом подобную тактику взаимоотношений издание называет «рискованной», так как она может лишь настроить американского лидера против европейских коллег.