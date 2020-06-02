Лукашенко заверил: устроить майдан в его стране у «ветродуев» не получится

Белорусский президент провёл совещание с главой КГБ, на котором они обсудили, в частности, грядущие президентские выборы. По словам Александра Лукашенко, есть некие «ветродуи», которые хотят устроить в Беларуси «майданчик». Однако, он заверил, это у них не получится. А для обеспечения свободы слова, например, в Минске устроили шесть площадок, на которых можно дискутировать на политические темы, передаёт Белтелерадиокомпания.
Майданов в Беларуси не будет. В приоритете остаются стабильность и порядок в стране. Вопросы госбезопасности сегодня обсудили во Дворце независимости. Александр Лукашенко принял с докладом председателя КГБ Валерия Вакульчика. Президент напомнил: всегда Беларусь делили на части и присоединяли к разным территориям. И этого больше допустить ни в коем случае нельзя, важно сохранить суверенное и независимое государство. Сегодня у нас есть такая возможность. Государственная безопасность — основа основ. Президент выразился метафорично: мы знаем, откуда ветры дуют на белорусскую землю, и научились с ними бороться.
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, президент Республики Беларусь: Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов — ну как получится у них. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих «майданутых» хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет. Мы никогда не допустим дестабилизации обстановки в нашей стране.
Мы никому не будем закрывать рот. Пожалуйста — определены места в Минске и во всех городах, и в деревнях, точки, где можно вести дискуссию. По-моему, в Минске это шесть точек. Наше дело — контроль, чтобы вы не вышли за рамки. Шесть точек в Минске — иди дебатируй. Но Комитет госбезопасности вместе с милицией ни в коем случае не должны допустить нарушения закона.
Президент особо подчеркнул: всё должно быть справедливо, честно и без вранья. Задача власти — обеспечить соблюдение законности в стране.
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