Washington Post: новым законом Пекин ставит под угрозу автономию Гонконга

Принятый Китаем закон о государственной безопасности направлен против жителей Гонконга, критикующих правительство и участвующих в массовых протестах, считает The Washington Post. Западные страны и юристы обвиняют Пекин в попытке взять под контроль правовую систему города, который долгие годы наслаждался беспрецедентными свободами.

После введения китайским парламентом нового закона о госбезопасности, который ставит вне закона протесты и критику Пекина, дни Гонконга в качестве международного города с высоким уровнем автономии сочтены, полагает The Washington Post.

Хотя многие ожидали такого решения, оно тем не менее стало шокирующим событием для жителей города и международных корпораций, которые вели свой бизнес в Азии из бывшей британской колонии. Они опасаются, что Китай будет использовать своё положение для притеснения и наказания тех, кто критикует правительство в Пекине. По словам живущего здесь адвоката Энтони Дапирана, это «коренным образом меняет положение и для верховенства закона, и для прав и свобод Гонконга». Дапиран считает, что Пекин проводит этот закон в обход законно избранного правительства и нарушает «основной закон». Издание объясняет, что под этим термином адвокат имеет в виду «мини-конституцию», которая позволяет Гонконгу наслаждаться относительной свободой в рамках принципа «одна страна, две системы», провозглашённую в 1997 году, когда Великобритания передала Китаю контроль над городом.

Как рассказывает американская газета, на этой неделе жители Гонконга вышли на митинг против этого закона. Сотни протестующих были арестованы полицией, в том числе школьники и те, кто только выкрикивал слоганы. Западные страны открыто осудили законопроект, при этом решительнее всех высказалась администрация Трампа: она планирует лишить Гонконг его особого статуса и наложить другие санкции на Пекин.

В статье отмечается, что в последние годы Китай постоянно посягал на предположительную автономию Гонконга, но новый закон пока является самой дерзкой попыткой взять под контроль ключевые составляющие правовой системы города. Таким образом, вне закона окажется «иностранное вмешательство», терроризм, сепаратистская деятельность и подрыв государственной власти. В прошлом году Пекин часто называл про-демократически настроенных протестующих на улицах Гонконга «террористами», а чиновники не преминули отметить, что эти протесты стали предпосылкой для нового закона — это подпитывает опасения, что власти станут использовать его против политических диссидентов. Ассоциации юристов из Гонконга и Нью-Йорка выразили серьёзную обеспокоенность новым законом, а правозащитники утверждают, что он словно специально создан для подавления протестов, подобных прошлогодним.

С момента присоединения Гонконга в 1997 году он пользовался свободой слова и свободой собраний, которые сложно представить в самом Китае, напоминает The Washington Post. Особенно показательно то, что ежегодно 4 июня в Гонконге проводились огромные пикеты в память о жертвах резни на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году. Однако в этом году уже стало известно, что мероприятие запрещено под предлогом его небезопасности во время пандемии коронавируса.