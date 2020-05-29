СNN: Пентагон намерен предоставить Украине дополнительную военную помощь

Пентагон сообщил в конгресс США о прогрессе Украины в противодействии коррупции, повышении прозрачности и усилении общественного контроля, пишет СNN. Как отмечается на сайте телеканала, данные институциональные реформы являются условием для выделения Киеву второй половины пакета помощи на сумму $250 млн, который ранее был одобрен американским конгрессом.

Пентагон уведомил конгресс США о том, что Украине необходимо оказать дополнительную военную помощь в размере $125 млн, так как страна добилась успехов в проведении ключевых институциональных реформ, передаёт СNN.

Данные средства являются второй половиной пакета помощи на сумму $250 млн, который ранее был одобрен конгрессом.

Основание для оказания финансовой поддержки Киеву Министерство обороны США видит в том, что Украина добилась необходимого прогресса в противодействии коррупции, повышении прозрачности и усилении общественного контроля.

Как отмечается на сайте телеканала, новый пакет помощи включает в себя мобильные радиолокационные системы, предназначенные для обнаружения и отслеживания поступающего артиллерийского и ракетного обстрела, десятки машин скорой помощи, оборудование для безопасной связи и два патрульных катера. При этом последние считаются особенно важными, учитывая напряжённость в отношениях Украины с Россией в Чёрном и Азовском морях.

Тем не менее официальный представитель Пентагона данную информацию комментировать отказался, сославшись на политику департамента не обсуждать статьи о военной поддержке, которые находятся на рассмотрении в конгрессе.

«Представитель Украины отметил, что Россия под надуманными предлогами препятствует судоходству в Азово-Черноморском регионе, что является грубым нарушением международного морского права. Продолжается интенсивная милитаризация Азовского моря», — приводит СNN отрывок из заявления МИД Украины.

Как отметили в ведомстве, подобная «деструктивная политика Российской Федерации имеет негативные последствия не только для Украины и других стран Черноморского бассейна, но и для всего региона».