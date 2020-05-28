Обозреватель: затеянный Украиной проект уничтожит Полесье
Украинское Полесье оказалось под серьёзной угрозой исчезновения из-за строительства водного объекта Е-40. Как пишет «Обозреватель», он предусматривает создание международного водного пути и должен стать одной из самых масштабных инженерных задумок в Восточной Европе. Над ним несколько лет работают Белоруссия, Украина и Польша. Проект предусматривает строительство инфраструктурных объектов, обеспечивающих проход судов 80 м в длину.
Согласно исследованию морского института Гданьска, водный путь будет пересекать пять рек — Вислу, Буг, Пену, Припять и Днепр. Их глубину нужно будет увеличить на 2,5 м. Таким образом, планируют соединить порты польского Гданьска и украинского Херсона. В феврале министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что проект вышел на стадию практической реализации.
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