BFM TV Оригинал

Министр экологии Франции: маски в общественном транспорте необходимы до появления вакцины

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Министр экологии Франции Элизабет Борн в интервью BFM TV поддержала обязательное ношение масок в общественном транспорте, пока не появится лечение или вакцина от COVID-19. Она отметила, что в вопросе снятия ограничений на пассажиропоток правительство прислушается к рекомендациям научного совета.
Министр экологии Франции: маски в общественном транспорте необходимы до появления вакцины
Reuters

В среду министр экологии Франции Элизабет Борн в эфире BFM TV заявила, что ношение масок в общественном транспорте останется обязательным, пока не появится вакцина против коронавируса. «Я считаю, что, пока у нас нет лечения или вакцины, необходимо сохранить ношение масок в общественном транспорте», — приводит французское издание слова министра.

В интервью Борн также заверила, что помимо обязательных масок по всей стране сейчас введены «очень строгие» правила и проводится массовая раздача санитайзеров, а на пол нанесена разметка для социального дистанцирования.

Кроме того, Элизабет Борн рассказала о возможном изменении в степени заполненности железнодорожного транспорта и метро. По её словам, власти получат рекомендации научного совета и в зависимости от них решат, можно ли приступать к снятию ограничений, пишет BFM TV.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
BFM TV Франция Европа
теги
болезнь вирус здоровье коронавирус транспорт Франция эпидемия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров