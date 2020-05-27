France Info: «русский Левша» создаёт миниатюрные маски для насекомых

Сибирский художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко во время карантина создаёт актуальные шедевры — микромаски для кузнечиков, ос и стрекоз, передаёт France Info. Упомянутый в Книге рекордов Гиннесса мастер планирует обеспечить средствами защиты комаров, а французское издание напоминает, что насекомые не являются переносчиками коронавируса.
Это маска для него. А это ещё одна для неё. Анатолий Коненко — русский художник, известный своим «искусством миниатюры». В 2002 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря одному из своих микрошедевров — самой маленькой книге в мире. Сейчас он создаёт минимаски для кузнечиков, ос, стрекоз.
АНАТОЛИЙ КОНЕНКО:Эта — самая большая. Она для краба. Я её сделал из медицинской ткани. Но главное: резинки можно регулировать, удлинять и укорачивать. Вот так... Это очень удобная маска*.
Русский художник хочет сделать маски ещё более маленького размера для комаров. Но в этом случае, без сомнения, масок на всех не хватит!
Будьте спокойны: комары и в целом насекомые не переносят COVID-19.
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