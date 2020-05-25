DWN: «опасный эксперимент» — в июне Тюрингия откажется от защитных мер против коронавируса

Уже в начале июня немецкая федеральная земля Тюрингия собирается отменить у себя действующие по всей Германии предписания по защите от коронавируса, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Политики других земель опасаются, что этот «очень опасный для всей страны эксперимент» может выйти из-под контроля.
В борьбе за выбор правильного пути выхода из эпидемии коронавируса немецкая федеральная земля Тюрингия проявила инициативу и объявила о существенном смягчении карантина, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Её премьер-министр Бодо Рамелов собирается уже 6 июня отказаться от действующих по всей Германии предписаний по защите от коронавируса. То есть социальное дистанцирование, обязательное ношение масок, а также ограничение контактов будут отменены.
Многие предостерегают Тюрингию от такого опасного шага. По их мнению, регион может превратиться в «лоскутное одеяло». Глава СДПГ Саския Эскен раскритиковала планируемые меры по смягчению карантина, отметив, что несмотря на улучшение статистики заражений, люди ещё не научились ответственного обходиться с новыми свободами, поэтому необходимо регулирование на федеральном уровне.
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