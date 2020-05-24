Fox: от пандемии в США особенно страдают пожилые — но страдали они и раньше

Настоящей жертвой пандемии в Соединённых Штатах стали старики: на данный момент, более трети всех погибших от коронавирусной инфекции составляют постояльцы домов престарелых, сообщает Fox News. Между тем, как подчёркивает ведущий канала Такер Карлсон, издевательства над стариками в подобных учреждениях уже давно перестали быть редкостью — и теперь, когда из-за карантина запрещены визиты родных, всё рискует лишь усугубиться.

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Через несколько месяцев, когда — и если — мы наконец сможем оценить нынешнюю пандемию рационально и честно, станет понятно, что катастрофой она стала в первую очередь для старых и больных людей: быть может, тридцатилетние обитатели Бруклина и шумели громче всех, заполонив весь интернет своими неврозами, но пострадали на самом деле именно старики. На данный момент, около трети смертей в нашей стране были зафиксированы в учреждениях по долгосрочному уходу за престарелыми.

Мы много рассказывали о трагедии, которая разворачивается сейчас в Нью-Йорке — по состоянию на сегодняшний день, там погибло почти 6000 клиентов домов престарелых, причём ранее губернатор штата Эндрю Куомо заставил эти учреждения принимать заражённых пациентов. Но происходит подобное не только в Нью-Йорке: к примеру, в штатах Нью-Джерси, Коннектикут и Массачусетс пациенты в домах престарелых составляют более половины от всех погибших. Иными словами, для старых людей, содержащихся в спецучреждениях, коронавирус представлял реальную опасность.

Впрочем, на самом деле всё ещё хуже, и виной всему — неверные решения властей. Многие дома престарелых наложили полный запрет на посещение клиентов родственниками, даже если они уже сдали анализы на коронавирус и получили отрицательный результат. Это значит, что для миллионов престарелых американцев введение карантинных мер обернулось тем, что они страдают в одиночестве — они отрезаны и изолированы от внешнего мира, оторваны от своих детей и внуков, причём зачастую на излёте дней своих. Что-то более печальное представить непросто, но кое-что подобное всё-таки есть: отсутствие посетителей означает, что отсутствует и какой-либо надзор, и люди, которым небезразлична судьба стариков, просто не могут зайти к ним и проведать, как у них дела, ну а это влечёт за собой самые страшные издевательства над людьми.

Предлагаем вашему вниманию видео, снятое в доме престарелых Westwood, расположенном в Детройте. Со всей серьёзностью предупреждаем вас — смотреть его очень неприятно, но, на наш взгляд, увидеть его всё-таки стоит, потому что подобное происходит на самом деле.

Всё продолжается в том же духе 90 секунд, но мы не станем вас мучать. Чудовищу, которое наносит удары, 20 лет, а беспомощному постояльцу, которого оно бьёт по лицу — 75. В доме престарелых Westwood утверждают, что не знали о том, что нападение вообще произошло; ролик в соцсетях, по некоторым данным, с гордостью опубликовал сам нападавший. Люди увидели это и обратились в полицию, после чего мужчина был арестован; теперь он находится под стражей. Его имя полицейские разглашать отказываются, причём не совсем понятно, почему — славу он явно заслужил.

Между тем, уже стало понятно, что Westwood был ужасным местом и до того, как произошло это нападение. По результатам проведённой в учреждении в 2019 году в рамках программы Medicare проверки выяснилось, что одного из постояльцев вырвало на занавеску — и две недели её не только не сменили, но даже не постирали. Представьте только, какие нарушения скрылись от внимания инспекторов.

Простимулируем ваше воображение. Вот ролик, снятый в доме престарелых неподалёку от города Пеория, штат Иллинойс и попавший в СМИ в 2015 году: сотрудник учреждения ударом сбивает пожилого мужчину с ног.

ДИКТОР: Это видео было снято в доме престарелых в городе Крив Кор. Посмотрите — 84-летний мужчина входит в комнату, опираясь на ходунки, и пытается что-то достать из ящика комода, но сотрудница — которую, по данным полиции, зовут Эрнестин Коббинс — силой его останавливает, а затем толкает на пол. К счастью, серьёзных травм мужчина не получил. Ролик изучила полиция; Коббинс были предъявлены обвинения в жестоком обращении с престарелыми третьей степени.

Представьте только — как можно так поступить с человеком, который передвигается при помощи ходунков? А ведь женщина, которая это совершила, сейчас на свободе. Больше того, она до сих пор работает в системе здравоохранения — можете сами в этом убедиться, изучив её профиль в LinkedIn; мы десять минут назад так и сделали, и на фотографии она выглядит вполне довольной.

А вот три сотрудницы дома престарелых в Северной Каролине, которым предъявили обвинения в организации драк между постояльцами, страдающими деменцией, ради потехи.

ДИКТОР: Полиции стало известно о трёх инцидентах. В рамках одного из них, согласно предъявленным обвинениям, 32-летняя Мэрилин Макки напала на 73-летнюю постоялицу, затолкав ту в её палату. При этом 20-летняя Тонасия Тайсон и 26-летняя Таниша Джордан снимали происходящее на видео и не пришли на помощь женщине. В рамках другого инцидента все три подозреваемые, согласно обвинению, спровоцировали драку между двумя постоялицами в возрасте 70 и 73 лет — они не только не прекратили схватку, но и снимали её на видео. По некоторым данным, на заснятых кадрах можно увидеть, как сотрудницы учреждения кричат: «Врежь ей по лицу!».

Это случилось минувшей осенью. По нашим данным, на сегодняшний день все эти три женщины находятся на свободе. По всей видимости, их преступление сочли недостаточно серьёзным. И действительно — они же не попытались, скажем, открыть спортзал в Нью-Джерси и не осмелились прогуляться по сухой части пляжа в Лос-Анджелесе.

Кстати говоря, всё вышеперечисленное — это отнюдь не единичные случаи. Только посмотрите на эти заголовки, взятые из прошлогодних газет: «Во Флориде женщине предъявлено обвинение в изнасиловании постояльца дома престарелых, страдающего деменцией»; «Санитар дома престарелых, насиловавший постояльцев, приговорён к 12 годам тюрьмы»; «Мужчина из Эверетта насиловал пациентов и в прошлом, утверждает обвинение»; «Против дома престарелых в Хиллкресте подан иск на $50 млн в связи с изнасилованием пожилой женщины».

А в Сиэтле, например, арестовали санитара, который множество раз домогался пациентку, попав при этом на камеру — но руководство дома престарелых, где он работал, опять-таки даже не знало о случившемся. Они не подозревали о преступлении, потому что за ситуацией никто не следил. У родственников жертвы возникли подозрения, и они сами установили в её палате камеру.

В Техасе арестовали санитара по имени Билли Чемёрмёр, убивавшего пациентов. В полиции заявили, что прежде, чем кто-либо обратил внимание, он успел убить больше 20 пожилых людей. Повторюсь: всё это произошло в течение одного года — 2019-го.

Так что же происходит в домах престарелых сейчас? Точно мы не знаем — и в этом как раз и заключается суть проблемы. Родственников и близких на порог этих заведений не пускают, а если бы они узнали о чём-то подобном, они наверняка были бы убиты горем.

А как сложилась такая трагичная ситуация? Так получилось не случайно — это сотворили наши политики. Они сотворили такое с самыми уязвимыми членами общества, заслужившими глубочайшее уважение — с американцами, которые на самом деле построили эту страну. И теперь наших беззащитных стариков запирают в вонючих палатах, отрезая их от людей, которые их любят, и при этом, как мы вам только что рассказали, некоторых из них насилуют и избивают. Тысячи и тысячи из них умирают в одиночестве.

Они не заслуживают такого отношения. Ну а все остальные не заслуживают лидеров, чья халатность и некомпетентность до такого довела.

Дата выхода в эфир 22 мая 2020 года.