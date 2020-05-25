CNN: высыпали на улицы — американцы, похоже, забыли об опасности коронавируса

В минувшие выходные тысячи американцев вышли на улицу: при этом многие пренебрегали мерами социального дистанцирования и не имели защитных масок, сообщает CNN. На этом фоне ряд представителей власти и эксперты призвали граждан соблюдать осторожность, чтобы избежать новых вспышек заболевания.

Сцены с неофициального открытия летнего сезона, что многие американцы не соблюдают меры социального дистанцирования.

ПРОХОЖИЙ: Вы бы не поняли, что сейчас на дворе пандемия, если бы увидели сегодняшний пляж.

На выходных люди заполонили пляжи, парки и даже рестораны и бары.

ДРУГОЙ ПРОХОЖИЙ: Все когда-нибудь заразятся, такова жизнь.

На этой вечеринке в бассейне недалеко от Озарка отдыхающие находятся почти вплотную друг к другу. А вот полицейская сьёмка из Дейтона-Бич, на которой видно, как сотни людей собираются на улицах.

ДЕРРИК ХЕНРИ, мэр Дейтона-Бич: Наши жители радуются своему доступу к пляжу. Так что нам придётся придумать, как мы сможем контролировать массы людей и как нам проинформировать гостей.

Набережная в Оушн-Сити штата Мэриленд набита людьми: многие из них не носят защитных масок. Доктор Дебора Биркс призывает граждан внимательно относиться к социальному дистанцированию и носить маски.

ДЕБОРА БИРКС, координатор рабочей группы Белого дома по коронавирусу: Мы рассказали людям о том, что сейчас есть чёткие научные доказательства, полученные в ходе всех проведённых капельных экспериментов, что маски предотвращают попадание капель на других людей. Необходимо носить маски в общественных местах, где невозможно соблюдать социальное дистанцирование.

Вопрос ношения масок приобрёл политический окрас: начиная с Дональда Трампа, неоднократно отказывавшегося носить маску на публике, до протестующих, собирающихся у Капитолия (многие без масок) и призывающих ускорить процесс снятия карантинных мер. Губернатор Огайо заявил, что ношение масок не должно обсуждаться.

МАЙК ДЕВАЙН, губернатор штата Огайо: Это не вопрос политики. Мы носим маски. Исследования однозначно показали, что маски нужно носить не столько для того, чтобы защитить себя, сколько для того, чтобы защитить других.

В Миссури два работника парикмахерской, возможно, подвергли угрозе заражения примерно 140 клиентов, поскольку 8 дней оставались на работе с симптомами коронавируса.

КЛЭЙ ГОДДАРД, директор здравоохранительного департамента округа Спрингфилд-Грин: Я думаю, нам нужно осознавать последствия таких действий. Если мы, будучи больными, продолжим работать и заражать других людей, то это неправильный подход.

В Арканзасе школьная вечеринка в бассейне стала причиной заражения коронавирусом нескольких людей.

АСА ХАТЧИНСОН, губернатор Арканзаса: Они молоды, они плавают, резвятся, и из-за этого случились заражения. Для нас это напоминание того, что необходимо быть дисциплинированными в нашей деятельности.

В свете того, что Дональд Трамп призывает церкви вновь принимать прихожан, эта церковь в Нью-Джерси проигнорировала указание властей штата о самоизоляции и ограничения на мероприятия, превышающие 10 человек.

ФИЛ МЁРФИ, губернатор Нью-Джерси: Я надеюсь, что рано или поздно мы вернёмся в церкви, однако мы хотим удостовериться, что это будет сделано правильно, ответственно и что мы не увеличим смертность, если разрешим посещение слишком рано.

Материал предоставлен CNN Inernational.

Дата выхода в эфир 25 мая 2020 года.