Польский политолог: Россия не встанет на сторону США в их соперничестве с Китаем
«Конфликт на линии Китай — США будет только обостряться. Пока ещё нет взаимных санкций, но логика событий будет идти в этом направлении», — говорит в интервью Polskie Radio польский политолог и профессор Пшемыслав Журавский вель Граевский.
«Сейчас в США год выборов, более того, мы имеем пандемию коронавируса, которая сильно отразилась на этой стране. Объективная ответственность Китая, как и политическая нужда американской администрации, указывает на то, что обе стороны будут сильно реагировать на взаимные обвинения», — объясняет политолог. При этом он обращает внимание на то, что пока сложно оценивать, до какого уровня дойдёт этот кризис в двусторонних отношениях, но напряжение между странами будет определённо расти.
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