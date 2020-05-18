Немецкий политик: безопасность Европы обеспечит не ядерное устрашение, а разоружение

Для обеспечения собственной безопасности европейцы должны проводить ядерное разоружение, пишет на страницах Die Welt член комитета немецкого парламента по внешнеполитическим вопросам Юрген Триттин. Он предлагает убрать из Европы ядерное оружие США в обмен на вывод «Искандеров» из Калининграда. Иначе ядерный конфликт станет концом Европы, предостерегает автор.

Посол США в Берлине Ричард Гренелл привёл ряд доводов в пользу того, чтобы американское ядерное оружие осталось на территории Германии, но все эти аргументы не новы, пишет на страницах Die Welt депутат бундестага от партии «Союз 90 / Зеленые» и член комитета немецкого парламента по внешнеполитическим вопросам Юрген Триттин. О «необходимости ядерного устрашения» говорили ещё в годы холодной войны, но тогда оно привело не к укреплению безопасности, а гонке вооружений.

«В годы холодной войны мир постоянно находился на грани ядерной войны, — напоминает автор. — И это была бы последняя война на Земле. Разоружение началось только тогда, когда оба блока договорились о постепенном сокращении потенциала устрашения». За 20 лет это привело к уменьшению ядерного арсенала на 90%.

Также Гренелл заявил, что готовность к участию в программе совместного использования ядерного оружия служит свидетельством солидарности с Североатлантическим альянсом. Но участие в ней не даёт права голоса в группе ядерного планирования НАТО. Берлин не может решать, где будут сброшены бомбы, находящиеся на военной базе в Бюхеле, и будут ли они сброшены вообще. Правом принимать такие решения не обладает и НАТО. Оно есть только у главы Белого дома Дональда Трампа, объясняет Триттин.

При этом в 2018 году США утвердили новую ядерную стратегию, которая подразумевает использование тактического ядерного оружия, а также разработку крылатых ракет подводного базирования, напоминает автор. Поэтому логично, что в 2019 году Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. К тому же в планы США входит модернизация арсенала, находящегося в Бюхеле. Это то и вызывает беспокойство, хотя в действительности Европе всё равно какое ядерное оружие будет применено на её территории: тактическое или стратегическое. «В обоих случаях результат будет разрушительным. Это станет концом Европы», — предостерегает автор.

Поэтому европейцы должны проводить ядерное разоружение: только это может обеспечить безопасность, объясняет Триттин. «В наших интересах проявить реальную инициативу о двустороннем разоружении. На Трампа нам нельзя полагаться. Это показал выход из ДРСМД. Европе необходимо озвучить реалистичное предложение: вывод ядерного оружия из Европы в обмен на вывод российских «Искандеров» из Калининграда. Такой должна быть европейская внешняя политика. Но ожидать чего-то подобного от Хайко Мааса не приходится», — заключает немецкий политик.