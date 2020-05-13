Independent: лето отменяется — британцев призвали не планировать отдых за рубежом

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок посоветовал согражданам готовиться к тому, что им придётся отказаться от «роскошных международных» летних каникул. Он добавил, что возобновление работы гостиничного бизнеса в самом Соединённом Королевстве начнётся не ранее июля, пишет The Independent.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок призвал сограждан быть готовыми к тому, что им придётся отказаться от летнего отпуска за рубежом. «Я думаю, такова реальность жизни», — заявил чиновник в свежем интервью, передаёт The Independent.

Во время трансляция у министра поинтересовались, собираются ли власти впервые со Второй мировой фактически «отменить лето». «Я думаю, что, вероятно, всё так и будет», — ответил Хэнкок.

«Маловероятно, что этим летом будут возможны большие роскошные международные каникулы», — сказал он в эфире канала ITV. Министр добавил, что пока не было принято «окончательного решения» о том, следует ли соблюдать правила социального дистанцирования.

«Мы будем стремиться возобновить работу гостиничного бизнеса, части гостиничного бизнеса с начала июля, если нам удастся успешно сократить распространение коронавируса. Но определённое социальное дистанцирование сохраниться», — отметил Хэнкок.

В рамках осторожного смягчения ограничений гостиничный бизнес Соединённого Королевства должен ожидать третьего этапа, то есть 4-го июля, чтобы узнать, может ли он вернуться к относительно нормальному ведению дел. Но премьер-министр Борис Джонсон ясно дал понять, что это произойдет только в том случае, если количество случаев заболеваний COVID-19 продолжит снижаться, а вызывающую особые опасения повторную вспышку удастся избежать, напоминает издание.

Тем временем Великобритания и другие страны, включая Испанию, планируют ввести строгие правила карантина для пассажиров международных рейсов. Некоторые высказывают опасения, что эти ограничения нанесут вред индустрии туризма.

Авиакомпании и туроператоры возлагали надежду на два основных месяца отдыха — июль и август. Но предложенные правительством Великобритании меры по карантину могут удержать от поездок миллионы британских отдыхающих, ведь большинству людей, возвращающихся в страну, потребуется провести две недели в самоизоляции, обращает внимание The Independent.