Le Monde: Китай связал болезни европейских спортсменов после прошлогодних состязаний с «американским вирусом»

Китай считает, что волна заболеваний среди участников Всемирных военных игр — 2019, которые прошли в октябре в Ухани, доказывает американское происхождение коронавируса. Европейским делегациям запретили давать интервью о своих подозрениях, а во Франции спортсменов отказываются тестировать на COVID-19, сообщает Le Monde.

Возможное заражение европейских спортсменов коронавирусом во время Всемирных военных игр в Ухани помогает Пекину в кампании по дезинформации и подкрепляет его гипотезу об американском происхождении вируса, пишет Le Monde.

По сведениям издания, официальный представитель китайского МИД Джао Лицзянь первый напомнил о заболеваниях после состязаний в октябре 2019 года. «Американская армия могла принести эпидемию в Ухань, — написал он в своём Twitter 12 марта. — Соединённые Штаты должны нам предоставить объяснение». Государственная газета Global Times в статье «Американская армия: жертва или переносчик вируса?» объяснила, что чиновник имел в виду именно игры, прошедшие в Ухани. В статье отмечается, что это немного грубая попытка развернуть обвинения, в то время как администрация Трампа говорит о «китайском вирусе», а Пекин обвиняют в том, что он не дал своим врачам предупредить об опасности и поздно сообщил о передаче COVID-19 от человека к человеку. Однако в самой КНР этот метод оказался не бесполезен: достаточное число граждан задаются вопросом, не был ли вирус попыткой американцев дестабилизировать их страну.

В информационной войне любые средства хороши: уже в феврале пресса вспомнила о статьях, где упоминалось о пяти случаях госпитализации иностранных спортсменов во время их пребывания в Ухани. Директору одной из крупнейших больниц города пришлось сделать заявления, что гости тогда заболели малярией, однако с тех пор стали появляться свидетельства участников соревнований о своём возможном заражении коронавирусом. Такой вариант нельзя исключать: Китай смог проследить один из случаев заражения до 17 ноября, но он вряд ли был первым.

Так, в конце марта на местном канале Télévision Loire 7 французская чемпионка по пятиборью Элоди Клувель рассказала, что сразу после Всемирных военных игр у неё появились необычные симптомы, а её муж тоже чувствовал себя плохо. По словам спортсменки, многие участники соревнований очень тяжело болели, а недавно в разговоре военный врач предположил, что они переболели коронавирусом. Однако теперь Клувель не раздаёт интервью, а канал Télévision Loire 7 удалил репортаж с ней со своего сайта. Le Monde смог связаться с некоторыми французскими спортсменами, которые входили в состав делегации, однако им были даны соответствующие указания: направлять журналистов к специалисту по связям с общественностью в армии и утверждать, что они ничем не болели во время или после соревнований.

В Италии участники Всемирных военных игр также получили инструкции не разговаривать с прессой, однако фехтовальщик Маттео Тальяриоль успел рассказать в интервью Gazzetta dello Sport, что сборная страны «заболела почти в полном составе». Он уточнил, что болезнь не лечится антибиотиками, а он сам выздоровел только через три недели, при этом общая усталость не проходила ещё дольше. При этом в четверг спортивное отделение итальянской армии обнародовало сообщение, что среди её спортсменов после возвращения из Китая не было выявлено ни одного случая, похожего на COVID-19, поэтому не было проведено тестирование.

В середине апреля врач шведской военной базы в Буден также забил тревогу в местной прессе: по его словам, многие спортсмены лежали с температурой и не могли тренироваться в течение нескольких недель после прибытия из Ухани. В других базах подтвердили этот феномен. Из пяти спортсменов, которым сделали тест, только у одного выявили коронавирус. Главный инфекционист страны призывает критически подходить к такому результату, потому что он не позволяет определить, когда именно заразился человек.

Как указывает издание, все эти свидетельства приводятся в китайских соцсетях как желанные доказательства вины США. «Если для Франции это тоже началось во время Военных игр… тогда [вирус] могла действительно привести американская армия», — такой вывод делает один из интернет-пользователей Weibo, китайского аналога Twitter.

Французская армия 6 мая обнародовала заявление, согласно которому участники делегации не проходили и не будут проходить тестирование, потому что никто из них не сообщал о гриппе или госпитализации во время состязаний или по возвращении из Ухани. Таким образом, пишет Le Monde, военные оказались в затруднительной ситуации: только тестирование всех спортсменов позволит выявить случаи заболевания, однако это не поможет установить период заражения: вполне вероятно, что среди 400 человек делегации многие могли подхватить COVID-19 уже во Франции, а не в Китае. Останутся сомнения, которыми не преминёт воспользоваться Пекин для подкрепления своей теории об иностранном происхождении вируса. В то же время из-за отказа от проведения тестов, несмотря на публичные вопросы самих спортсменов, может создаться впечатление, что французская армия не хочет разбираться в этой истории — и тем самым теории заговоров снова окажутся в выигрыше.