FAZ: тёмная сторона Силы на службе добра — за соблюдением карантина в Маниле следит Дарт Вейдер

03:00
В США сообщили о взрыве в космосе российского бака
Бак российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе 8 мая. Об этом сообщили в 18-ой эскадрильи контроля космического пространства ВВС США.
03:00
Путин рассказал о планах по укреплению Вооружённых Сил России
Россия продолжит совершенствовать Вооружённые Силы и оснащать их самыми передовыми образцами оружия. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.
03:00
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 4 млн
Число случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 4 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
03:00
В Петербурге с 12 мая вводят масочный режим
Жителей Санкт-Петербурга с 12 мая обяжут носить маски и перчатки в общественных местах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
03:00
В Москве скончались 58 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались ещё 58 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с COVID-19.
03:00
Минобороны опубликовало архивные фото полководцев Победы
Минобороны России опубликовало фотографии из личных архивов советских полководцев, сделанные весной 1945 года.
03:00
Число случаев инфицирования коронавирусом в США превысило 1,3 млн
В США выявлено более 1,3 млн случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
03:00
У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано у побережья Филиппин.
03:00
О'Нил считает, что сезон НБА нужно досрочно завершить
Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил высказал мнение, что нынешний сезон, прерванный из-за пандемии коронавирусной инфекции, необходимо досрочно завершить.
03:00
Четвёртый самолёт с российскими военными вернулся из Италии
Четвёртый самолёт российских Воздушно-космических сил с военными, которые помогали в борьбе с коронавирусной пандемией в Италии, прибыл на аэродром Чкаловский в Подмосковье.
03:00
СМИ: Футболистов АПЛ начнут тестировать на коронавирус с 14 мая
Футболистов клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) с 14 мая начнут тестировать на коронавирус в рамках плана по возобновлению прерванного сезона.
03:00
В Петербурге ограничительные меры продлены до 31 мая
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился продлить режим повышенной готовности в условиях пандемии коронавирусной инфекции до 31 мая.
03:00
Ещё один немецкий футбольный клуб ушёл на карантин из-за выявления коронавируса
Клуб Второй Бундеслиги «Динамо» из Дрездена отправил на карантин всех игроков, тренеров и персонал из-за положительных тестов на коронавирус у нескольких членов команды.
03:00
Ракова рассказала подробности о пожаре в московской больнице
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что при пожаре в Городской клинической больнице №50 на севере Москвы, где лечат в том числе от коронавирусной инфекции COVID-19, погибла пациентка.
03:00
Шлеменко назвал фаворита боя Фергюсон — Гэтжи
Российский боец ММА Александр Шлеменко поделился ожиданиями от главного поединка турнира UFC 249, в котором встретятся Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи.
03:00
Шлеменко: Нурмагомедову бой с Фергюсоном сейчас не нужен
Российский боец ММА Александр Шлеменко высказался о возможном поединке между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
03:00
Сульшер сравнил МЮ Фергюсона с чемпионским «Чикаго» Джордана
Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился впечатлениями от просмотра документального сериала «Последний танец», в котором рассказывается о клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз» 1990-х годов.
03:00
В Facebook объяснили удаление фото с красным знаменем над Рейхстагом
В Facebook заявили, что снимок, на котором советские солдаты водружают красное знамя над Рейхстагом, удалён из постов по ошибке.
03:00
Ван дер Сар: трансферов по €150—200 млн больше не будет
Исполнительный директор амстердамского футбольного клуба «Аякс» Эдвин ван дер Сар рассказал о ситуации с возможным уходом ряда игроков из команды, а также высказал мнение о предстоящих переменах на трансферном рынке, которые станут следствием пандемии коронавируса.
03:00
В Москве состоялся салют в честь 75-летия Победы
В Москве состоялся салют, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
03:00
Президент ATP высказался о сроках принятия решений по летним турнирам
Глава Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андреа Гауденци рассказал о крайних сроках принятия решений по проведению турниров, которые должны были пройти предстоящим летом.
03:00
Москвичи не нарушали самоизоляцию во время салюта
В Москве в местах проведения праздничного салюта по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне не было массового скопления граждан на фоне режима самоизоляции, действующего из-за эпидемии коронавируса.
03:00
Захарова отреагировала на заявление Белого дома о победе над нацизмом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мириться с заявлением Белого дома, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания, нельзя.
03:00
Шлеменко назвал главную цель своей карьеры
Российский боец ММА Александр Шлеменко рассказал, какую главную цель ставит перед собой.
03:00
Шлеменко рассказал о несостоявшемся дебюте в UFC
Российский боец ММА Александр Шлеменко рассказал, когда мог бы дебютировать в UFC, если бы не пандемия коронавируса.
03:00
Головин претендует на звание лучшего плеймейкера Лиги 1 по версии L'Equipe
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин вошёл в число претендентов на звание лучшего плеймейкера французской Лиги 1 по версии издания L'Equipe.
03:00
Собянин отреагировал на пожар в московской больнице
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал пожар, который произошёл в лечебном корпусе ГКБ №50 на севере столицы.
03:00
Президент «Лиона» назвал дату проведения ответного матча ЛЧ с «Ювентусом»
Президент французского футбольного клуба «Лион» Жан-Мишель Ола назвал дату проведения ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с туринским «Ювентусом».
03:00
Власти Москвы рассказали, когда ношение масок и перчаток обязательно
Начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков сообщил, что ношение маски и перчаток в общественных местах столицы, кроме транспорта, объектов торговли и рабочих мест, только рекомендовано.
03:00
При пожаре в московской больнице погиб один человек
При пожаре в лечебном корпусе ГКБ №50 на улице Вучетича на севере Москвы погиб один человек.
03:00
Гаджиев считает Фергюсона фаворитом боя с Гэтжи
Глава Fight Nights Global Камил Гаджиев высказал мнение о фаворите поединка между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи, который пройдёт на турнире UFC 249.
03:00
Россияне исполнили песню «День Победы» со своих балконов
Россияне 9 мая исполнили песню «День Победы» со своих балконов во всех регионах страны в рамках акции «Поём двором».
03:00
«Милан» объявил, что в клубе не выявлено случаев заражения коронавирусом
Итальянский футбольный клуб «Милан» объявил результаты тестирования игроков и персонала команды на заражение коронавирусом.
03:00
В больнице на севере Москвы произошёл пожар
В Городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого на севере Москвы произошёл пожар.
03:00
В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу
В Праге неизвестные вандалы осквернили пьедестал, где размещался демонтированный муниципальными властями района Praha-6 памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
03:00
Туктамышева рассказала о причине расставания с Лазукиным
Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о причине разрыва отношений с фигуристом Андреем Лазукиным.
03:00
Кадыров анонсировал смягчение режима ограничений в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике постепенное смягчение режима ограничений, введённого в связи с распространением коронавирусной инфекции, может начаться после 12 мая.
03:00
В Williams рады введению потолка бюджетов в «Формуле-1»
Глава британской команды Williams Клэр Уильямс высказала мнение о введении потолка бюджетов в «Формуле-1» с 2021 года.
03:00
Минобороны России сообщило о ситуации с коронавирусом среди военных
Министерство обороны России опубликовало бюллетень со статистикой о коронавирусной инфекции COVID-19 среди военнослужащих.
03:00
Форман считает, что Тайсону по силам стать топ-претендентом на титул
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Джордж Форман высказал мнение о перспективах Майка Тайсона в случае возобновления профессиональной карьеры.
03:00
В Удмуртии на территории бывшего арсенала произошёл пожар
В Удмуртии в селе Пугачёво на технической территории бывшего арсенала произошёл пожар площадью 2,5 га. Местные власти эвакуируют маломобильных жителей с территории бывшего военного городка.
03:00
Шлеменко: встреча с Александром Емельяненко могла бы получиться интересной
Российский боец ММА Александр Шлеменко, выступающий в средней весовой категории, рассказал о возможном поединке с тяжеловесом Александром Емельяненко
03:00
Шлеменко рассказал, как поддерживает форму на карантине в Омске
Российскй боец ММА Александр Шлеменко рассказал, как поддерживает форму, находясь на карантине в Омске.
03:00
Российские шахматисты стали четвёртыми на Кубке наций
Сборная России заняла четвёртое место на шахматном Кубке наций.
03:00
На Украине завели четыре дела из-за нарушений в День Победы
Правоохранительные органы Украины возбудили четыре уголовных дела из-за нарушений во время мероприятий в честь Дня Победы.
03:00
Блогер раскритиковала Смолова за возвращение в Испанию
Блогер Катя Гордон раскритиковала футболиста «Сельты» Фёдора Смолова за поездки из Испании в Россию и обратно во время пандемии коронавируса.
03:00
В Главконтроле Москвы рассказали о соблюдении режима самоизоляции
Начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков заявил, что москвичи в целом хорошо соблюдают режим самоизоляции 9 мая, на улицах города мало людей, а обстановка спокойная.
03:00
Третий самолёт с российскими военными вернулся из Италии
Третий самолёт Воздушно-космических сил России с военными специалистами, помогавшими в борьбе с коронавирусом в Италии, прилетел в Московскую область.
03:00
Спецрейс с россиянами вылетел из Испании в Санкт-Петербург и Москву
Спецрейс с 126 россиянами на борту вылетел из испанского Аликанте в Санкт-Петербург и Москву.
03:00
Траньков посоветовал Трусовой на некоторое время отказаться от соцсетей
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказал мнение, что Александре Трусовой после её перехода от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко стоит на некоторое время отказаться от использования соцсетей.