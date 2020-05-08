Bloomberg: Китай сам настроил Европу против себя

Как только пандемия сместилась из Китая в Европу, Пекин стал поставлять европейцам маски и медикаменты, тем самым набирая себе очки в глазах европейцев. Однако, как пишет Bloomberg, затем он принялся заниматься пропагандой, изобличая неспособность европейских демократий победить коронавирус. И это может обернуться для Пекина большими потерями, предрекает автор статьи.

Если в 2019 году европейцы стали сомневаться по поводу геополитических намерений Китая, то в 2020 году и вовсе могут отвернуться от него, пишет Bloomberg. И дело не в том, что коронавирус пришёл из Китая, а в том, что Китай пытается извлечь выгоду из пандемии через пропаганду, что и показало европейцам его цинизм, пишет автор статьи.



При слабеющих США Китай хочет заполучить Европу в геополитической борьбе. Прежде она была плотно укоренена в трансатлантическом лагере, но в последние годы стала открываться для торговли с Китаем, его инвестиций и влияния. И как только эпицентр пандемии ушёл из Китая в европейские страны, Пекин сделал правильный шаг: стал помогать Европе масками и медикаментами. Люди увидели в этом прекрасный жест, и Китаю стоило бы остановиться на «дипломатии масок», тогда бы он выиграл.



Но вместо этого он стал распространять дезинформацию, пишет автор статьи, пытаясь показать, наколько избалованы европейские демократии и как силён авторитарный Китай. Так, китайское посольство во Франции написало на своём сайте, будто во французских домах престарелых бросают стариков умирать.



В ответ дипломатическая служба Евросоюза собрала доклад о кампаниях по дезинформации со стороны Китая и России. Китай в ответ сделал только хуже, пытаясь оказать давление на авторов доклада. А затем члены Европарламента потребовали гарантий, что Европа не станет заниматься самоцензурой в угоду Китаю.



Причём если в некоторых европейских странах и прежде настороженно относились к Китаю, то страны Южной и Восточной Европы, например, хотели присоединиться к его проекту Нового шёлкового пути, а также провести совместный саммит. Но некоторые уже столкнулись с тем, что подобное партнёрство часто приносит прибыль только одной стороне. А Германия, например, после того как китайские компании приобрели часть немецких высокотехнологических производств, наложила ограничения на подобные сделки.



Весьма показательной будет ситуация с 5G, отмечает журналист. Хотя Трамп и призывал Европу бойкотировать Huawei, европейские страны не могли прийти к единому мнению по этому вопросу. Сейчас же они скорее всего пересмотрят свою позицию.



И винить во всём Китай может только себя самого, пишет автор статьи. «Каким-то образом китайским чиновникам удалось обидеть европейцев по всему континенту, а обычно они ни в чём не могут прийти к соглашению». Так, в начале года весь календарь был заполнен саммитами с участием китайцев и европейцев. А теперь, похоже, пандемия станет для Европы возможностью «эмансипироваться из плохих отношений», пишет журналист Bloomberg.



