N-TV рассказал, почему восточные немцы пострадали от коронавируса меньше западных

Восточные земли Германии пострадали от коронавируса заметно меньше, чем западные, отмечает немецкий телеканал N-TV. Причину этого эксперты видят в социальных и демографических факторах — низкой плотности населения, меньшей мобильности пожилых людей и не особенно высоких зарплатах, не позволивших завезти инфекцию с лыжных курортов в сезон зимних отпусков.

Коронавирус распространился по Германии крайне неравномерно, отмечает немецкий телеканал N-TV. Меньше всего им оказались затронуты земли восточной части страны, за исключением Берлина, а на то есть много причин.

Пандемия на территории Германии проявляется неравномерно. Мекленбург-Передняя Померания, Бранденбург, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия пострадали от вируса намного меньше, чем, например, Бавария или Северный Рейн-Вестфалия, причём независимо от того, как оценивать ситуацию — если смотреть на абсолютные значения, или на число заражённых на 100 тыс. жителей.

Одной-единственной причины, почему так происходит, назвать нельзя, уверен эксперт из Институт профилактики и эпидемиологии имени Лейбница Хайо Зееб. По его словам, здесь сошлись сразу несколько аспектов. Замедлению распространения коронавируса могло способствовать то обстоятельство, что в этой части Германии более высока доля менее подвижного населения пожилого возраста. «Часто мы исходим, в первую очередь, из того, что возраст является фактором риска для тяжёлых заболеваний, и это верно, — отмечает эксперт. — Однако распространение поначалу, вероятно, по большей части происходит через более молодых людей, через путешествующих».

Кроме того, плотность населения во многих восточных землях Германии ниже, чем на западе страны. «Особенно низкими цифрами отличается Мекленбург-Передняя Померания — федеральная земля с крайне малой плотностью населения и намного более сельской структурой местности», — подчёркивает Зееб.

Однако есть и обратные примеры. Так, в Бремене плотность населения высока, и, тем не менее, число инфицированных там крайне невелико. «Это показывает, что всё в целом сейчас не так просто описать, как чёрное и белое», — считает исследователь. По его словам, большое значение при распространении вируса имеют также карнавальные мероприятия, которые традиционно пользуются большей популярностью в Западной Германии, чем на востоке страны.

Ещё одно отличие состоит в том, что, если в Баварию, Баден-Вюртемберг и Гамбург вирус в значительной степени был занесён из таких горнолыжных областей, как Ишгль, то из восточных федеральных земель подобные сообщения слышны намного реже. Места, которые выбирают для отдыха немецкие туристы, связаны с их социально-экономическим статусом, а уровень зарплат в землях восточной Германии в среднем ниже, чем в западной части. Позволить себе масштабный зимний отпуск обычно могут люди с масштабным заработком, поясняет Зееб.

И, наконец, когда в Германии принималось решение о первых мерах в борьбе с коронавирусом, в восточных землях фиксировалось сравнительно меньше случаев заражения. С точки зрения эксперта, это была большая удача: «Это самый оптимальный вариант — достаточно рано ввести превентивные меры, чтобы ничего не случилось».

Между тем, в обсуждениях упорно продолжает всплывать тезис о том, что многие восточные немцы в кризисе с коронавирусом выиграли от обязательных прививок во времена ГДР. Прививка от туберкулёза якобы даёт иммунитет против коронавируса. Однако никаких подтверждений этому до сих пор нет, подчёркивает Зееб.

По данным Института имени Роберта Коха, по всему миру проводится множество клинических исследований возможного эффекта прививки от туберкулёза в том, что касается защиты организма от новой пневмонии, вызванной COVID-19. Однако и глава Института имени Роберта Коха Лотар Вилер на недавней пресс-конференции подчеркнул, что эта гипотеза, к которой апеллируют некоторые исследователи, до сих пор не нашла подтверждения.

Как и Зееб, он указал на социальные и демографические факторы в качестве возможного объяснения значительных региональных расхождений в развитии и распространении инфекции. У Всемирной организации здравоохранения, по последним данным, также нет никаких доказательств эффективности прививки от туберкулёза, когда речь идёт о борьбе с коронавирусом, заключает немецкий телеканал N-TV.