Sky News: в Великобритании российские Ту-142 осудили как «пережиток холодной войны»

Британские и норвежские истребители сопроводили самолёты Ту-142 ВКС России во время их полёта над нейтральными водами Норвежского и Северного морей, передаёт Sky News. При этом в штабе ВВС Великобритании назвали российские противолодочные самолёты представляющим опасность «пережитком холодной войны».

Британские истребители Typhoon были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии для сопровождения двух российских противолодочных самолётов Ту-142, приблизившихся к территории Норвегии, сообщает Sky News.

В Министерстве обороны Великобритании отметили, что в операции также были задействованы самолёт-заправщик Voyager, взлетевший с британской базы Бриз-Нортон, а также истребители ВВС Норвегии.

Норвежские и британские истребители совместно отслеживали самолёты ВКС России во время их полёта над нейтральными водами Норвежского и Северного морей.

При этом начальник штаба ВВС Великобритании Майкл Уигстон осудил действия России в период пандемии.

По словам командующего ВВС, Королевские военно-воздушные силы Великобритании и их союзники даже в период пандемии коронавируса продолжают следить за тем, чтобы полёты российских военных самолётов не представляли угрозы для воздушного пространства НАТО и Великобритании.

«Эти российские бомбардировщики являются пережитком холодной войны, не следуют международным правилам воздушного движения и представляют опасность для гражданских и военных самолётов», — добавил Уигстон.

Как отмечает Sky News, российские самолёты приближаются к воздушному пространству Великобритании каждые несколько недель, тем самым побуждая истребители ВВС к вылету, перехвату и сопровождению.