NBC: лучше инфаркт, чем COVID-19 — американцы боятся приезжать в больницы

Жители Соединённых Штатов предпочитают не обращаться в скорую помощь во время инсультов и инфарктов, опасаясь подхватить коронавирус в больнице, передаёт NBC. Врачи бьют тревогу: риск от последствий недолеченных болезней сердца во много раз превышает риск заболеть новым вирусом в больничном отделении, где принимаются все меры предосторожности.

Пока во всех переполненных отделениях неотложной помощи по всей стране сражаются с COVID-19, неожиданная новая статистика: с середины марта звонки в скорую помощь по поводу инфарктов снизились на 25 процентов, а инсультов — на 20 процентов.

РОБЕРТ ХАРРИНГТОН, председатель Американской кардиологической ассоциации: Мы считаем, что люди остаются дома, не приезжают в больницы с предполагаемыми инфарктами и инсультами и страдают от последствий.

Стейси Симпсон живёт с сердечной недостаточностью уже десять лет. После поездки в больницу в прошлом месяце…

СТЕЙСИ СИМПСОН: Я в больнице, у меня проблемы с сердцем, а теперь в изоляции.

…она боится, что ей придётся вернуться.

СТЕЙСИ СИМПСОН: Такие люди, как я, у кого есть проблемы с сердцем, люди с инсультами — это действительно страшно для всех нас.

Она считает, что в больнице вместо того, чтобы получить помощь, могла подвергнуться большей опасности.

СТЕЙСИ СИМПСОН: Я не хочу умереть дома из-за того, что они не смогли доставить помощь, но я также не хочу идти в больницу с COVID и умереть от того, что подхвачу его там.

Однако отделение интенсивной терапии может быть безопасней, чем людям кажется.

СТЕФАНИ ГАСК, NBC News: Больницы принимают меры, чтобы защитить пациентов без вируса, включая, например, их разделение и организацию отдельных блоков, а в некоторых случаях — целых отдельных реанимаций.

Вот напоминание, когда нужно немедленно обращаться за помощью: дискомфорт в груди и верхней части тела, затруднённое дыхание, холодный пот, тошнота и головокружения — всё это симптомы инфаркта. У пациентов с инсультом часто бывает асимметрия лица, слабость в руке и невнятная речь. Доктора предупреждают: если у вас есть эти симптомы — набирайте 911.

В больнице доктора Джозефа Андервуда в Нью-Джерси инфарктов стало меньше на 35 процентов.

ДЖОЗЕФ АНДЕРВУД: Риск от оставшегося без лечения инфаркта или инсульта намного больше, чем риск подхватить COVID в больнице.

Стефани Гаск, NBC News, больница Хакенсак, Нью-Джерси.

Дата выхода в эфир 22 апреля 2020 года.