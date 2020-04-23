SRF: Швейцария защитит своих граждан масками из Китая

Швейцария собирается смягчать меры по соблюдению карантина, но граждане будут обязаны и дальше соблюдать строгие гигиенические нормы, в частности носить маски, сообщает SRF. Этот товар до сих пор дефицитный, поэтому власти страны приобретут защитные средства в Китае. Координировать процесс закупки и доставки поручили армии, отмечает швейцарский телеканал.

Осталось ждать до следующего понедельника. В этот день в Швейцарии будут приняты первые меры по смягчению карантина. К примеру, заработают парикмахерские и косметические салоны, но только при условии соблюдения строгих гигиенических норм. Для этого нужны медицинские маски, которые всё ещё в дефиците. По указанию властей армия начала покупать сотни миллионов масок. В репортаже Энди Мюллера главный закупщик армии впервые прокомментировал эту многомиллиардную сделку.

Медицинские маски в военную аптеку в Берне привозят в контейнерах. Это самая масштабная закупка армии в современной истории. За координацию процесса отвечает бригадир Маркус Неф, и это занимает у него весь рабочий день. В гражданской жизни Неф работает бизнес-адвокатом.

МАРКУС НЕФ, координатор закупок армии: Сейчас на складе 20 миллионов масок, и в следующие дни прибудет ещё 80 миллионов.

Армия собирается потратить на покупку защитных средств максимум 2,1 миллиарда франков — это позволит закрыть потребность в них до августа. Главная проблема — перебои в авиаперевозках.

МАРКУС НЕФ: С одной стороны, производственные мощности в Азии были существенно увеличены. Но транспортировка товаров стала бутылочным горлышком.

Национальный совет опубликовал список приобретений. Армия также закупит для населения гигиенические маски в объёме 330 миллионов штук за 396 миллионов франков. Получается, стратегия властей по использованию масок носит более масштабный характер?

МАРКУС НЕФ: Наша цель — подготовиться к непредвиденным обстоятельствам, чтобы в случае дальнейшего распространения инфекции у нас был больший простор для действий. Но пока что ничего не решено.

Армия также закупит 99 миллионов масок для трудящихся. Транспортировка всей продукции обойдётся в сумму 191 миллион франков. Финансовая делегация парламента одобрила первый транш в 700 миллионов франков.

ПЕТЕР ХЕГГЛИН, президент финансовой делегации: Это огромная сумма, поэтому я как представитель финансовой делегации не был готов её одобрить. По моему мнению, 700 миллионов должно хватить.

МАРКУС НЕФ: Мы, конечно же, закупаемся экономно. И мы пытаемся использовать нашу роль представителя Швейцарии, для того чтобы ещё сильнее снизить цены.

ЭНДИ МЮЛЛЕР, корреспондент SRF: Склад масок армии скоро будет заполнен, но у властей до сих пор нет стратегии по их использованию. До сих пор неясно, будут ли они предоставляться различным отраслям экономики. Смогут ли парикмахеры в понедельник получить маски от властей, если им будет их не хватать? Власти должны как можно скорее ответить на эти вопросы.

Дата выхода в эфир 21 апреля 2020 года.