BFM TV: в малазийской деревне «призрак» пугает тех, кто не соблюдает карантин
Деревню Кеманан на северо-западе Малайзии вот уже несколько дней терроризирует белый призрак с длинными волосами: страх перед ним заставляет суеверных жителей оставаться дома и соблюдать карантин, сообщает BFM TV.
Local man's tactic to keep kids at home during MCO draws police attention. #FMTNews #MCO #Kemaman #Phantom #MuhammadUrabilAlias https://t.co/fWU1uXpSPo— Free Malaysia Today (@fmtoday) April 17, 2020
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