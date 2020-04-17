Die Welt: постпред России при ЕС предложил Брюсселю военное сотрудничество

03:00
Министр иностранных дел России: «Спартак» — это больше чем команда
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как стал болельщиком московского футбольного клуба «Спартак».
03:00
ЦБ рассмотрит возможность снижения ключевой ставки
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки будет основным вариантом для рассмотрения на следующем заседании ЦБ.
03:00
В Госдуме поддержали перенос всероссийских проверочных работ
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в беседе с RT прокомментировал перенос всероссийских проверочных работ на начало следующего учебного года.
03:00
Первый пациент с коронавирусом умер в Ивановской области
Первый пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 умер в Ивановской области.
03:00
Лавров признался, что скучает по футболу во время пандемии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что скучает по футболу во время пандемии в связи с коронавирусом.
03:00
Аршавин поделился мнением об особенностях работы на телевидении
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал о своей работе на телевидении.
03:00
Лукашенко заявил о «лучике надежды» в ситуации с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике забрезжил «маленький лучик надежды» в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
В Нахимовском морском училище коронавирусом заразился 31 воспитанник
В Москве у 31 из 155 воспитанников Нахимовского морского училища обнаружен коронавирус, сообщает Минобороны России.
03:00
Макгрегор отреагировал на видео самого быстрого нокаута в своей карьере
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал видео самого быстрого нокаута в своей карьере.
03:00
Аршавин высказался о возможном баттле Уткина и Соловьёва
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин назвал фаворита в возможном баттле спортивного журналиста Василия Уткина и телеведущего Владимира Соловьёва.
03:00
Минздрав ФРГ заявил о взятии вспышки коронавируса под контроль
Министерство здравоохранения Германии считает, что вспышка коронавируса в стране поддаётся контролю. Такое заявление сделал глава ведомства Йенс Шпан.
03:00
Глава ЦБ оценила ситуацию с реструктуризацией кредитов физических лиц
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции прокомментировала ситуацию с реструктуризацией кредитов физических лиц.
03:00
Аршавин посоветовал молодым футболистам раньше уезжать в Европу
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос, доволен ли он своей карьерой в лондонском «Арсенале», а также дал совет молодым игрокам.
03:00
За сутки в России умер 41 человек с коронавирусом
За сутки в России умер 41 человек с коронавирусом COVID-19, общее количество смертей достигло 273.
03:00
Госдума освободила от НДФЛ выплаты работающим с коронавирусом медикам
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который освобождает от налога на доходы физических лиц компенсационные выплаты медикам за работу с больными коронавирусом.
03:00
В сети появилось видео самого быстрого нокаута в карьере Макгрегора
В интернете опубликовали видео самого быстрого нокаута в карьере бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.
03:00
Названы регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксированы в 81 российском регионе.
03:00
Аршавин рассказал о причинах провала сборной России на Евро-2012
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о том, почему национальная команда неудачно выступила на чемпионате Европы 2012 года.
03:00
Переболевшие коронавирусом доноры плазмы в Москве получат выплаты
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова призвала переболевших коронавирусом стать донорами плазмы крови в связи с испытанием нового метода борьбы с инфекцией.
03:00
Гурцкая допустил, что Кикнадзе и Сёмин могут оба покинуть «Локомотив»
Агент Тимур Гурцкая высказался об отношениях генерального директора футбольного клуба «Локомотив» Василия Кикнадзе с главным тренером команды Юрием Сёминым.
03:00
В Совфеде предложили ремонтировать автомобили по страховке только у дилеров
Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов рассказал об идее направлять на восстановительный ремонт автомобили после ДТП только к официальным дилерам.
03:00
В АСИ предложили ввести «каникулы» на НДС и НДФЛ
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило распространить режим каникул на НДФЛ и НДС, а также поменять порядок оценки пострадавших от коронавируса отраслей.
03:00
В Минспорте сообщили, что в Россию вернулись все спортсмены, которым требовалась эвакуация
Министерство спорта России объявило, что все отечественные атлеты, которым требовалась эвакуация из-за границы в связи с пандемией коронавируса, вернулись на родину.
03:00
В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом
В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил в эфире «Россия 24» представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России Александр Мясников.
03:00
Трамп заявил, что в США после возобновления сезона спортивные мероприятия будут проходить без зрителей
Президент США Дональд Трамп заявил, что после возобновления сезонов в профессиональных спортивных лигах страны мероприятия будут проходить без зрителей.
03:00
«Аэрофлот» приостановил продажи билетов за границу
Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажи билетов на международные авиарейсы.
03:00
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы
Министерство просвещения России перенесло всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года.
03:00
СК установил зачинщиков бунта в ангарской колонии
Следственный комитет возбудил два уголовных дела после бунта в ангарской исправительной колонии строгого режима.
03:00
Экс-тренер ЦСКА Зико: не знал, что Мамаев сидел в тюрьме
Бывший главный тренер московского ЦСКА Зико поделился мнением о полузащитнике «Ростова» Павле Мамаеве, который ранее выступал в составе армейцев.
03:00
На Украине за сутки выявили более 500 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки на Украине зафиксирован 501 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Рубль растёт к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 17 апреля, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
03:00
Агент рассказал, как «Краснодар» хотел арендовать футболиста Икарди у «Интера»
Агент Тимур Гурцкая рассказал, как «Краснодар» хотел взять в аренду у итальянского «Интера» нападающего Мауро Икарди, который сейчас выступает за французский ПСЖ.
03:00
В МИД назвали условие обсуждения с США российских гиперзвуковых систем
Россия сможет обсуждать с США свои системы гиперзвукового оружия только при условии комплексного обсуждения аналогичных американских проектов, в том числе в сфере глобальной системы ПРО и размещения оружия в космосе.
03:00
Власти Москвы дали прогноз по пику заболеваемости коронавирусом
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 в столице придётся на следующие две-три недели.
03:00
Кокорин о самоизоляции: у меня есть опыт нахождения в более тяжёлых условиях
Футболист «Сочи» Александр Кокорин рассказал, как переживает период самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.
03:00
Кокорин объяснил, почему хочет отказаться от своего фирменного празднования голов
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин объяснил, почему хочет отказаться от своего фирменного празднования забитых мячей, во время которого он берёт в рот большой палец.
03:00
В Росздравнадзоре сообщили о 95% точности тестов на коронавирус
В пресс-службе Росздравнадзора сообщили, что точность 11 тест-систем для выявления коронавирусной инфекции COVID-19, зарегистрированных в России, составляет более 95%.
03:00
Saudi Aramco с 1 мая начнёт поставки 8,5 млн баррелей нефти в сутки
Нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco заявила, что с 1 мая будет поставлять на рынок 8,5 млн баррелей нефти в сутки.
03:00
СМИ: В «Барселоне» исключают возвращение Неймара в летнее трансферное окно
Испанский футбольный клуб «Барселона» исключает возвращение бразильского форварда французского ПСЖ Неймара в летнее трансферное окно.
03:00
В Коммунарке за сутки выписали почти 50 пациентов
Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки выписаны 48 пациентов.
03:00
Гурцкая высказался о возможном уходе Гончаренко из ЦСКА
Агент Тимур Гурцкая выразил мнение, что московский футбольный клуб ЦСКА допустит гигантскую ошибку, если отправит в отставку главного тренера команды Виктора Гончаренко.
03:00
Агент Гурцкая назвал Кокорина самым талантливым футболистом России
Агент Тимур Гурцкая считает, что форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин, который на данный момент выступает на правах аренды за «Сочи», является самым талантливым футболистом России.
03:00
Пожар в центре Москвы потушен
Возгорание в жилом доме в центре Москвы ликвидировано. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.
03:00
В МЧС оценили пользу от ношения масок на улице
В МЧС дали рекомендации по ношению защитных масок в условиях пандемии коронавируса. В частности, ведомство отмечает, что использование маски во время пребывания на улице нецелесообразно.
03:00
СМИ: В Италии запретят проведение матчей со зрителями до марта 2021 года
В Италии примут решение о запрете на посещение болельщиками стадионов до марта 2021 года из-за пандемии коронавируса.
03:00
Вильфанд: потепления в Москве в ближайшие дни не прогнозируется
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что потепления в Москве в ближайшее время не прогнозируется.
03:00
Корабль «Союз МС-15» с членами экипажа МКС приземлился в Казахстане
Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-15» с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и астронавтами NASA Эндрю Морганом и Джессикой Меир совершил посадку в Казахстане.
03:00
Шведская лыжница Эберг заразилась коронавирусом
Шведская лыжница Дженни Эберг заявила, что у неё был обнаружен коронавирус.
03:00
Цена на нефть марки Brent растёт
Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов в пятницу, 17 апреля.
03:00
В Дептрансе заявили, что московское метро работает без затруднений
Пресс-служба Департамента транспорта Москвы сообщила, что столичное метро утром 17 апреля работает без затруднений.