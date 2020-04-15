112: Столтенберг поблагодарил Украину за перевозку грузов для НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поблагодарил Украину за то, что она помогает осуществлять стратегические воздушные перевозки во время пандемии коронавируса с помощью своих грузовых самолётов. Как передаёт «112 Украина», Столтенберг добавил, что НАТО приветствует тесное сотрудничество с Киевом и рассматривает возможности его усиления.
Украина помогает союзникам НАТО благодаря своим самолётам, которые осуществляют стратегические воздушные перевозки во время пандемии коронавируса. Как передаёт «112 Украина», об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
«Украинские самолёты демонстрируют, как НАТО сотрудничает со страной-партнёром Украиной, чтобы осуществить воздушные перевозки для союзников НАТО. Эти самолёты уже долгий период времени являются очень важными, чтобы перевозить медицинское оборудование из Китая в страны-члены НАТО в Европе», — прокомментировал Столтенберг привлечение украинских самолётов Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия» для перевозок во время пандемии коронавируса.
По его словам, НАТО приветствует тесное сотрудничество с Украиной и рассматривает возможности его усиления.
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