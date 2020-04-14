N-TV: российский корабль плывёт достраивать «Северный поток — 2»

03:00
В России предложили увеличить стипендию студентам-волонтёрам
Руководитель проекта Общероссийского народного фронта «Профстажировки» Илья Сёмин предложил ввести ряд поощрений для студентов-волонтёров, которые участвуют в мероприятиях по борьбе с коронавирусом. Копия письма на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова есть в распоряжении RT.
03:00
Число выздоровевших от коронавируса в Южной Корее превысило 7,5 тысяч
В Южной Корее число выздоровевших после коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 7534. Об этом свидетельствуют данные центров по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения страны.
03:00
Минобороны сообщило о результатах работы российских медиков в Италии
Российские медики в итальянском городе Бергамо вылечили восемь пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в Минобороны России.
03:00
Вирусолог назвал возможную дату появления вакцины от коронавируса
Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 может появиться в 2021 году. Об этом заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.
03:00
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Новой Зеландии
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в акватории Тихого океана рядом с Новой Зеландией. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
03:00
На Чукотке до 30 апреля продлён режим самоизоляции
На Чукотке до 30 апреля продлён режим самоизоляции из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
03:00
Врач заявил о парадоксальной ситуации с заражением COVID-19 в Москве
В Москве отмечается парадоксальная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
03:00
В Китае за сутки не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса
В Китае за сутки не зафиксировано ни одной смерти от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
03:00
Врач назвал места повышенной опасности в период пандемии COVID-19
Аптеки и магазины являются наиболее опасными местами для посещений в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Такое мнение выразил кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев.
03:00
Трамп рассказал о темах телефонных переговоров с Путиным
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным обсуждались вопросы контроля над вооружением.
03:00
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2 миллиона
Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 2 млн, Об этом свидетельствуют данные на сайте Университета Джонса Хопкинса.
03:00
Трамп назвал исторической сделку ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Президент США Дональд Трамп назвал исторической сделку стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.
03:00
В Москве временно закроют некоторые вестибюли станций метро
Метро в Москве закроет некоторые вестибюли 20 наименее востребованных станций, пассажиропоток которых значительно снизился.
03:00
Пользователи сообщили о сбое в работе соцсети Twitter
Пользователи из нескольких стран сообщили о сбоях в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
03:00
Россия передала странам ЕАЭС более 70 тысяч тестов на коронавирус
Россия передала странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в общей сложности более 70 тыс. тестов на коронавирус. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
03:00
Число жертв коронавируса в США превысило 23 тысячи
В США общее число умерших от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 составило 23 219.
03:00
Оперштаб Москвы рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом
Число мест для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве увеличится до 21 тыс. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с вирусом.
03:00
Доморацкий о карантине: переговариваюсь через забор с Губерниевым
72-летний директор тренировочной базы в Новогорске Николай Доморацкий рассказал, чем занимается на карантине.
03:00
Директор УТЦ «Новогорск» объяснил, как коронавирус скажется на спорте высших достижений
Директор тренировочной базы в Новогорске Николай Доморацкий поделился мнением о том, какое влияние ситуация с коронавирусом окажет на спорт высших достижений.
03:00
В США жертвами торнадо стали 26 человек
Не менее 26 человек погибли в результате торнадо, который обрушился на южные штаты в США. Об этом сообщает ABC News.
03:00
В Москве умерли 13 человек с коронавирусом
В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались 13 пациентов. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с вирусом.
03:00
В ОАЭ число заболевших коронавирусом превысило 4,5 тысячи
В Объединённых Арабских Эмиратах за сутки выявили 398 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число заражённых в стране достигло 4521.
03:00
Паунд считает, что МОК должен быть готов к влиянию пандемии COVID-19 на ОИ-2022
Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил, что в организации должны рассмотреть вероятность влияния пандемии коронавируса на подготовку к зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
03:00
Московские власти не планируют запрещать поездки в другие регионы
Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что столичные власти не намерены запрещать поездки в другие регионы России на фоне пандемии коронавируса.
03:00
Малафеев: Петржела искал возможности убрать меня из ворот «Зенита»
Бывший голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что экс-тренер команды Властимил Петржела не доверял ему место первого номера.
03:00
Эксперт напомнил о процедуре предъявления административных штрафов в России
Управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев напомнил о процедуре предъявления административных штрафов в России.
03:00
В Казани выявили 60 детей, нарушивших режим самоизоляции
С 11 апреля в столице Татарстана выявили 60 детей, нарушивших режим самоизоляции.
03:00
Волонтёры оказали помощь 846 жителям Подмосковья за выходные
Волонтёры «Единой России» оказали помощь 846 жителям Московской области в прошедшие выходные.
03:00
ВОЗ не рекомендует применять прививку БЦЖ против коронавируса
Всемирная организация здравоохранения не имеет данных о том, что противотуберкулёзная прививка БЦЖ может снизить риск заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
«Барселона» подаст в суд на бывшего вице-президента клуба
Испанская «Барселона» намерена подать в суд на бывшего вице-президента клуба Эмили Русо из-за его заявлений в прессе.
03:00
В Москве составили около 5 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции
В Москве за прошедшие выходные, 11—12 апреля, составили порядка 5 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции на фоне ситуации с коронавирусом.
03:00
В МЧС оценили радиационный фон в Брянской области на фоне пожара в зоне ЧАЭС
Главное управление МЧС по Брянской области оценило радиационный фон в регионе из-за пожара в чернобыльской зоне отчуждения на территории Украины.
03:00
Сафин высказался об эпидемии коронавируса
Бывший российский теннисист Марат Сафин поделился мнением по поводу ситуации с распространением коронавируса.
03:00
Названа доля заражённых коронавирусом без симптомов в России
Глава Роспотребнадзора России Анна Попова заявила, что свыше 40% из числа новых пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 не имеют симптомов.
03:00
В Ленобласти заработали ещё шесть лабораторий для тестов на коронавирус
В Ленинградской области заработали ещё шесть лабораторий для тестов на коронавирус.
03:00
Мать баскетболиста «Миннесоты» Таунса скончалась от коронавируса
Мать центрового клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесоты Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса, Жаклин Таунс, скончалась от коронавируса.
03:00
В зоне отчуждения ЧАЭС наблюдаются верховые пожары
Верховые пожары наблюдаются в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
03:00
Агент высказался о шансах футболиста Жамалетдинова остаться в ЦСКА
Александр Маньяков, агент нападающего московского ЦСКА Тимура Жамалетдинова, оценил шансы игрока остаться в стане армейцев.
03:00
Shell отказалась от сделки по проекту «Меретояханефтегаз»
В концерн Shell сообщили представителям ПАО «Газпром нефть» о том, что не будут завершать сделку по созданию совместного предприятия на базе проекта «Меретояханефтегаз». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз «Газпром нефти».
03:00
Чемпион WBA Бивол заявил, что относится с уважением к Гассиеву
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол рассказал о своём отношении к российскому боксёру Мурату Гассиеву.
03:00
Главы минздравов стран G20 обсудят последствия пандемии коронавируса
Министры здравоохранения стран G20 проведут видеовстречу 19 апреля для обсуждения последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Врач дал рекомендации по профилактике коронавируса
Врач-отоларинголог первой категории Владимир Зайцев дал рекомендации по профилактике коронавируса.
03:00
Глава ВОЗ призвал «очень медленно» отменять меры по коронавирусу
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ограничения, вызванные пандемией коронавируса, следует отменять постепенно, сохраняя контроль.
03:00
В Краснодарском крае запустили горячую линию по вопросам дистанционного обучения
В Краснодарском крае заработала горячая линия по вопросам дистанционного обучения.
03:00
В Ленобласти прошли учения с использованием САУ «Акация»
В Ленинградской области состоялись учения, в ходе которых были задействованы самоходные артиллерийские установки (САУ) «Акация» и беспилотник «Орлан-10».
03:00
Боксёр Бивол назвал самых неудобных соперников в карьере
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол рассказал, кого считает самым неудобным соперником в своей карьере.
03:00
В Удмуртии ввели особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим ввели в Удмуртии до 31 мая 2020 года.
03:00
Мотострелки проведут учения в Нижегородской области в масках
В Нижегородской области началось полковое тактическое учение мотострелкового полка общевойсковой армии Западного военного округа. Военнослужащие проведут манёвры в масках.
03:00
СМИ: Сделавший знаменитый снимок боя Нурмагомедова и Макгрегора фотограф умер от коронавируса
Фотограф Энтони Кауси, который специализировался на съёмке боёв смешанных единоборств, скончался в возрасте 48 лет от коронавируса.
03:00
МВД Москвы предупредило об смс-мошенничестве с оплатой штрафа
ГУ МВД по Москве предупредило об смс-мошенничестве с требованием оплатить штрафы за якобы нарушение режима самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.