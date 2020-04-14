Le Soir: большинство предприятий Бельгии не прошли проверку на соблюдение карантина

В Бельгии в специальную инспекцию по охране труда поступило более 700 жалоб на несоблюдение правил социальной дистанции на рабочих местах. Там провели проверки — и выяснили что в 85% случаев правила действительно были нарушены, пишет Le Soir.
Судя по проверке, которую проводили в Бельгии с 23 марта по 3 апреля на разных компаниях, на 85% из них не соблюдались правила социальной дистанции между людьми в рабочее время, пишет Le Soir. Эту информацию запросили бельгийские депутаты, и они утверждают, что работодатели играют со здоровьем своих подчинённых. Поэтому они требуют усилить контроль.
Таким контролем занимается специальная инспекция, она может самостоятельно приезжать в компанию или же по заявке. И таких жалоб было зафиксировано 704. В итоге провели 750 дистанционных проверок по этим жалобам. Под прицел инспекции попало 328 компаний, и у 280 всё на самом деле оказалось не в порядке. Они получили предупреждения, 52 предприятия — срок для устранения нарушений, в отношении одного был составлен протокол, а ещё 20 были закрыты.
«Они играют со здоровьем всех работников из-за своего попустительства в отношении правил. Многие предприятия соблюдают правила, но рискуют стать жертвами тех, кто их не воспринимает всерьёз. Наше поведение определяет изменение кривой. Чем строже соблюдаются правила, тем скорее их можно будет снять», — приводит Le Soir слова депутатов.
Православные верующие в условиях самоизоляции из-за риска распространения коронавирусной инфекции могут по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла совершить освящение куличей и яиц на Пасху в домашних условиях.
В России за сутки выявили 2774 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением вируса. Общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России составляет 21 102 в 82 регионах страны.
Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что предпочитает видеть соперником своего подопечного Джастина Гэтжи, а не другого американца, Тони Фергюсона.
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов прокомментировал RT предложение ввести ряд поощрений для студентов-волонтёров, которые участвуют в мероприятиях по борьбе с коронавирусом.
Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о реакции своего подопечного на отмену боя с претендентом на титул Тони Фергюсоном.
В России 84% операторов фиксированной связи ожидают роста тарифов в 2020 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования информационно-аналитического агентства TelecomDaily, с которым ознакомился «Коммерсантъ».
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусе в сообществе социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщили в главке СК по Санкт-Петербургу.
У пятерых сотрудников технических служб Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России в Красноярске подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в пресс-службе учреждения.
В Хабаровском крае возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы с подтверждённым коронавирусом, которая самовольно ушла из инфекционной больницы и, предположительно, заразила нескольких человек.
Вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Виктор Монтальяни поделился мнением относительно вероятных сроков возобновления международных матчей, которые были приостановлены из-за мировой пандемии коронавирусной инфекции.
Совет Европы объявил тендер на консультационные услуги, направленные на совершенствование работы Государственного бюро расследований Украины. Об этом говорится в документах СЕ, с которыми ознакомился RT.
Руководитель проекта Общероссийского народного фронта «Профстажировки» Илья Сёмин предложил ввести ряд поощрений для студентов-волонтёров, которые участвуют в мероприятиях по борьбе с коронавирусом. Копия письма на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова есть в распоряжении RT.
В Южной Корее число выздоровевших после коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 7534. Об этом свидетельствуют данные центров по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения страны.