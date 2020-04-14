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Le Soir: большинство предприятий Бельгии не прошли проверку на соблюдение карантина

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Бельгии в специальную инспекцию по охране труда поступило более 700 жалоб на несоблюдение правил социальной дистанции на рабочих местах. Там провели проверки — и выяснили что в 85% случаев правила действительно были нарушены, пишет Le Soir.
Le Soir: большинство предприятий Бельгии не прошли проверку на соблюдение карантина
Reuters

Судя по проверке, которую проводили в Бельгии с 23 марта по 3 апреля на разных компаниях, на 85% из них не соблюдались правила социальной дистанции между людьми в рабочее время, пишет Le Soir. Эту информацию запросили бельгийские депутаты, и они утверждают, что работодатели играют со здоровьем своих подчинённых. Поэтому они требуют усилить контроль.

Таким контролем занимается специальная инспекция, она может самостоятельно приезжать в компанию или же по заявке. И таких жалоб было зафиксировано 704. В итоге провели 750 дистанционных проверок по этим жалобам. Под прицел инспекции попало 328 компаний, и у 280 всё на самом деле оказалось не в порядке. Они получили предупреждения, 52 предприятия — срок для устранения нарушений, в отношении одного был составлен протокол, а ещё 20 были закрыты.

«Они играют со здоровьем всех работников из-за своего попустительства в отношении правил. Многие предприятия соблюдают правила, но рискуют стать жертвами тех, кто их не воспринимает всерьёз. Наше поведение определяет изменение кривой. Чем строже соблюдаются правила, тем скорее их можно будет снять», — приводит Le Soir слова депутатов.

 

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Le Soir Бельгия Европа
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