Le Soir: большинство предприятий Бельгии не прошли проверку на соблюдение карантина

03:00 Таксисты в Москве заявили о риске разорения на фоне коронавируса Владельцы таксомоторных компаний обратились к мэру Москвы Сергею Собянину в связи с ситуацией на транспортном рынке.

03:00 Эксперты оценили необходимость занятий спортом в самоизоляции Эксперты объяснили необходимость занятий спортом в условиях самоизоляции.

03:00 Доктор Мясников оценил меры по борьбе с коронавирусом в России Главврач московской городской клинической больницы №71 телеведущий Александр Мясников прокомментировал меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции в России.

03:00 Роспотребнадзор рассказал о правильном питании в самоизоляции Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы рациона для находящихся в режиме самоизоляции или карантина россиян.

03:00 Загитова призналась, что в детстве боялась выступать перед судьями Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о чувствах, которые испытывает, выходя на лёд.

03:00 В РПЦ благословили верующих на освящение куличей на Пасху дома Православные верующие в условиях самоизоляции из-за риска распространения коронавирусной инфекции могут по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла совершить освящение куличей и яиц на Пасху в домашних условиях.

03:00 Разработаны способы экстренной профилактики коронавируса у медиков Минздрав России сообщил о разработке способов экстренной постконтактной профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 у медицинских работников.

03:00 СМИ: WWE разрешили проводить турниры во Флориде, следующим может стать UFC Рестлинг-лиге World Wrestling Entertainment (WWE) разрешили проводить турниры без зрителей в американском штате Флорида.

03:00 За сутки в России умерли 22 человека с коронавирусом За сутки в России умерли 22 пациента с коронавирусом. Общее число летальных случаев возросло до 170.

03:00 Беттмэн признался, что не знает даты возобновления сезона НХЛ Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн ответил на вопрос, когда может возобновиться регулярный чемпионат.

03:00 Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 51 российском регионе.

03:00 В России за сутки выявили 2774 случая заражения коронавирусом В России за сутки выявили 2774 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением вируса. Общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России составляет 21 102 в 82 регионах страны.

03:00 В Москве оштрафовали 92 торговые точки за нарушение санитарных норм В Москве за последние три дня оштрафовали 92 торговые точки за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в условиях режима повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции.

03:00 Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило тысячу Количество пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве, за сутки увеличилось на 179 и достигло 1016. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

03:00 Мендес назвал желаемого соперника для Нурмагомедова Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что предпочитает видеть соперником своего подопечного Джастина Гэтжи, а не другого американца, Тони Фергюсона.

03:00 В Госдуме оценили предложение увеличить стипендию студентам-волонтёрам Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов прокомментировал RT предложение ввести ряд поощрений для студентов-волонтёров, которые участвуют в мероприятиях по борьбе с коронавирусом.

03:00 Медики наблюдают 133 тысячи россиян из-за подозрения на коронавирус В России 133 490 человек остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

03:00 Тренер Нурмагомедова рассказал, когда может пройти следующий бой россиянина Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщил, когда может пройти следующий бой россиянина.

03:00 Мендес: Нурмагомедов был очень расстроен отменой боя с Фергюсоном Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о реакции своего подопечного на отмену боя с претендентом на титул Тони Фергюсоном.

03:00 Рубль растёт к доллару и евро На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

03:00 Опрос: более 80% операторов фиксированной связи ожидают роста тарифов В России 84% операторов фиксированной связи ожидают роста тарифов в 2020 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования информационно-аналитического агентства TelecomDaily, с которым ознакомился «Коммерсантъ».

03:00 Раньери заявил, что все футболисты «Сампдории» вылечились от коронавируса Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери рассказал о ситуации с коронавирусом у футболистов клуба, которые получили положительный результат теста на наличие инфекции.

03:00 СК возбудил уголовное дело из-за фейка о коронавирусе во «ВКонтакте» Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусе в сообществе социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщили в главке СК по Санкт-Петербургу.

03:00 В Россию ввезли штамм коронавируса из США для создания вакцины В Россию доставили штамм нового коронавируса из США для создания вакцины. Об этом сообщила пресс-служба Томской таможни, выпустившей декларацию.

03:00 Мариу: в РПЛ много матчей со слабыми соперниками Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, арендованный у миланского «Интера», поделился мнением об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).

03:00 Комбаров призвал россиян придерживаться карантина во время коронавируса Защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров призвал соотечественников строго соблюдать режим самоизоляции во время эпидемии коронавируса.

03:00 У пятерых сотрудников ФМБА России в Красноярске выявили коронавирус У пятерых сотрудников технических служб Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России в Красноярске подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в пресс-службе учреждения.

03:00 Лукашенко подписал соглашение с ЕС об упрощении визового режима Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соглашение с Евросоюзом об упрощении визового режима. Соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

03:00 Скаут сообщил об интересе к Азмуну со стороны клубов Серии А Итальянский скаут Алекс Великих рассказал об интересе нескольких клубов Серии А к форварду «Зенита» Сердару Азмуну.

03:00 В Хабаровском крае завели дело против нарушившей карантин жительницы В Хабаровском крае возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы с подтверждённым коронавирусом, которая самовольно ушла из инфекционной больницы и, предположительно, заразила нескольких человек.

03:00 СМИ: «Ливерпуль» нацелится на Мбаппе в случае ухода Мане В случае если «Ливерпуль» покинет сенегальский форвард Садио Мане, мерсисайдцы будут нацелены на приобретение нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

03:00 Зеленский прокомментировал ситуацию с пожаром в чернобыльской зоне Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внимательно следит за ситуацией с пожаром в чернобыльской зоне отчуждения.

03:00 Вице-президент ФИФА считает, что международные матчи смогут пройти не ранее 2021 года Вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Виктор Монтальяни поделился мнением относительно вероятных сроков возобновления международных матчей, которые были приостановлены из-за мировой пандемии коронавирусной инфекции.

03:00 Роскачество проверило консервированную кукурузу Эксперты Роскачества провели исследование 33 торговых марок консервированной кукурузы по 47 показателям качества и безопасности, сообщает газета «Известия».

03:00 Черданцев критически высказался о чемпионате Белоруссии Известный комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался об уровне чемпионата Белоруссии.

03:00 Южная Корея сообщила о запуске КНДР ракет в сторону Японского моря КНДР выпустила несколько крылатых ракет малой дальности в сторону Японского моря, передаёт «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных.

03:00 Источник: футбольный сезон в Англии планируется возобновить 6 июня Английский Чемпионшип, а также Первая и Вторая лиги ориентируются на 6 июня как на дату возможного возобновления сезона.

03:00 Цены на нефть растут Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

03:00 Товарооборот между Россией и КНР в I квартале 2020 года вырос на 3,4% Товарооборот между Россией и Китаем за I квартал 2020 года увеличился на 3,4% и составил $25,35 млрд.

03:00 Университет Хопкинса скорректировал данные по числу заражений COVID-19 Университет Джонса Хопкинса, который ранее сообщил о том, что общее число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 2 млн, скорректировал свои данные.

03:00 Число заражённых коронавирусом в Киргизии увеличилось до 430 Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киргизии увеличилось до 430. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения страны Нурболот Усенбаев.

03:00 Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано у побережья Курил Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в акватории Тихого океана у побережья Курильских островов. Об этом сообщили в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

03:00 Совет Европы ищет консультантов для развития ГБР Украины Совет Европы объявил тендер на консультационные услуги, направленные на совершенствование работы Государственного бюро расследований Украины. Об этом говорится в документах СЕ, с которыми ознакомился RT.

03:00 В Хакасии выявили восемь случаев заражения коронавирусом В Хакасии выявили восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщается на сайте регионального информационного портала о вирусе.

03:00 Российские военные провели дезинфекцию семи медучреждений в Сербии Российские специалисты провели дезинфекцию семи медицинских учреждений в Сербии. Об этом сообщили в Минобороны России.

03:00 В Москве 14 апреля ожидается до +11 °С В Москве во вторник, 14 апреля, ожидается до +11 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

03:00 В России предложили увеличить стипендию студентам-волонтёрам Руководитель проекта Общероссийского народного фронта «Профстажировки» Илья Сёмин предложил ввести ряд поощрений для студентов-волонтёров, которые участвуют в мероприятиях по борьбе с коронавирусом. Копия письма на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова есть в распоряжении RT.

03:00 Число выздоровевших от коронавируса в Южной Корее превысило 7,5 тысячи В Южной Корее число выздоровевших после коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 7534. Об этом свидетельствуют данные центров по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения страны.

03:00 Минобороны сообщило о результатах работы российских медиков в Италии Российские медики в итальянском городе Бергамо вылечили восемь пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в Минобороны России.