Американские эксперты: коронавирусный кризис угрожает рабочему классу, но власти США думают о топ-менеджерах

Экономический урон от пандемии коронавируса рискует стать для США одной из страшнейших катастроф в истории страны, однако американские власти не хотят заботиться о трудовых слоях населения, считают председатель объединения Patriotic Millionaires Моррис Перл и профессор экономики Массачусетского университета в Лоуэлле Уильям Лазоник. На страницах The Guardian они отмечают, что американским законодателям следует позаботиться о том, чтобы предоставляемая корпорациям государственная помощь была использована для сохранения рабочих мест и не ушла в кошельки топ-менеджеров и акционеров, как это уже случалось после кризиса 2008 года.

В Соединённых Штатах разворачивается настоящий гуманитарный кризис, дополнительно усугубляемый массовыми увольнениями и коллапсом деловой активности — однако американские законодатели, избрав наихудший из возможных вариантов действий, принялись спасать акционеров и топ-менеджеров компаний, которые годами «обогащали себя, толкая собственные предприятия к грани банкротства», пишут в своей статье для британской The Guardian председатель объединения «миллионеров-патриотов» Patriotic Millionaires и бывший топ-менеджер инвестиционной компании BlackRock Моррис Перл и профессор экономики Массачусетского университета в Лоуэлле Уильям Лазоник.

По мысли авторов, сегодня для трудовых слоёв населения на кону оказалось выживание их домохозяйств, однако из выделенных конгрессом США государственных средств на поддержание экономики $500 млрд планируется использовать на операции по спасению корпораций. При этом надзор за этим процессом будет осуществлять только один независимый совет — как это уже было во время финансового кризиса 2008 года, — и хотя этот орган сможет сообщать о злоупотреблении государственными деньгами, полномочий для пресечения таких преступлений у него не будет, сетуют Перл и Лазоник.

Конгресс должен предоставить гарантии того, что бюджетные средства не будут использованы для защиты, а то и наращивания миллиардных состояний акционеров и топ-менеджеров различных корпораций, говорится в статье. В настоящий момент никаких механизмов, которые бы предотвратили попадание выделенных властями денег в руки не к трудовому народу, а к «верхушке» — как это уже было в 2008-м — нет. Если не будет обеспечен жёсткий контроль ответственности всех вовлечённых лиц, то обращённое к корпорациям требование сохранить рабочие места будет «не более чем рекомендацией» — и тогда в сложнейшем финансовом положении могут оказаться миллионы обычных американцев, убеждены авторы.

Как подчёркивают Перл и Лазоник, главными «двигателями» американской экономики выступают производительный труд и расходы домохозяйств, и именно по этой причине пандемия коронавируса представляет такую серьёзную угрозу для Америки. Следовательно, власти должны оказывать дальнейшую помощь компаниям исключительно для того, чтобы как можно больше людей могли сохранить рабочие места и продолжать работать настолько долго и настолько эффективно, насколько это возможно, считают авторы.

Трудовые слои населения США не были готовы к нынешней «катастрофе»: десятки миллионов американских домохозяйств до сих пор не оправились от последствий кризиса 2008-го, а к тому же ещё до того, как начались массовые увольнения последних недель, почти 50% американцев уже «жили от зарплаты до зарплаты», а у 40% из них не было накоплений, которые позволили бы незапланированные траты в объёме более $400, подчёркивается в материале. Именно им в первую очередь должны предоставить помощь власти, пишут авторы.

Из-за того что граждане США были вынуждены оставаться дома для снижения риска распространения коронавирусной инфекции, огромная сервисная экономика страны была практически заморожена, констатируют Перл и Лазоник. Самая важная задача в подобных условиях — это сделать так, чтобы сотрудники всех компаний могли продолжать производительный труд и чувствовали себя в безопасности, а добиться этого можно будет лишь в том случае, если «каждый цент из средств компаний будет использован для того, чтобы обеспечить им зарплаты», уверены они. «На передовой американских заводов и сферы услуг стоят не топ-менеджеры корпораций, а трудовые слои населения США — именно они производят то, что эти корпорации продают, а также генерируют большую часть нашей экономики потребления, — рассуждают авторы. — Восстановят нашу экономику тоже американские рабочие — и сделают они это задолго до того, как начнут шевелиться топ-менеджеры, которым слишком много платят».

Когда американский конгресс вернётся к обсуждению следующего пакета стимулирования экономики, в него необходимо будет включить тотальный запрет на выкуп акций для принимающих помощь компаний — а не временные ограничения, которые содержались в предыдущем пакете, принятом на прошлой неделе, убеждены Перл и Лазоник. По мысли авторов, «выкуп акций» в сущности представляет собой «выкачивание денег из компании акционерами»: в 2018 году, после того как вошли в силу инициированные Дональдом Трампом нормативные акты о снижении налогов, корпорации воспользовались «внезапно свалившимися на них деньгами», потратив в общей сложности более $1 трлн на выкуп акций исключительно для того, чтобы увеличить доходы акционеров и руководителей. В свою очередь, топ-менеджеры американских авиакомпаний — они на фоне пандемии первыми стали просить власти о помощи — только за последние пять лет потратили на приобретение собственных ценных бумаг $52 млрд корпоративных средств, которые могли бы быть потрачены на повышение зарплат сотрудникам, капиталовложения и инвестирование в инновационные технологии, перечисляют авторы. Поскольку сейчас этим компаниям предоставляют государственные средства, нужно сделать так, чтобы топ-менеджеры и богатые акционеры не смогли повторить подобное, переправив деньги на личные счета и оставив своих сотрудников ни с чем, уверены они.

Без должного контроля нынешняя экономическая катастрофа может стать «худшей в истории США», и американским властям нельзя позволять небольшой кучке топ-менеджеров и акционеров наживаться за счёт средств налогоплательщиков, которые будут вложены в корпорации исключительно по форс-мажорным обстоятельствам, предупреждают Перл и Лазоник. «Гниение сердцевины» американской экономики должно быть остановлено, а приоритетом правительства должно стать положение трудовых слоёв и потребителей, призывают они. «Колоссальное экономическое неравенство и в нормальные времена было гниющей язвой на теле Америки. Теперь же доселе невообразимая катастрофа в области общественного здравоохранения приоткрыла завесу и показала, как это неравенство может всех нас превратить в жертв, — подытоживают авторы. — Сейчас, когда мы объединяемся ради борьбы с коронавирусом, крайне важно защитить уязвимых американцев от дальнейшего вреда».