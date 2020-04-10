Focus Online: король Саудовской Аравии самоизолировался во дворце на острове

Многие члены саудовской королевской семьи заразились коронавирусом, пишет Focus Online. В связи с этим, король Саудовской Аравии Салман бен Абдель-Азиз Аль Сауд в целях безопасности переместился во дворец на острове в Красном море. Его сын, принц Мухаммад бин Салман также переехал в отдалённое место.
Первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Саудовской Аравии шесть недель назад, пишет Focus Online. С тех пор вирус проник и в королевскую семью: принц Фейсал ибн Бандар Аль Сауд сейчас находится в отделении интенсивной терапии, заразились также и многие другие представители королевской семьи.
Распространение болезни обеспокоило короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель-Азиз Аль Сауда, пишет издание. В целях безопасности, 84-летнего монарха перевезли во дворец на острове в Красном море. Его сын, наследный принц Мухаммед бин Салман, осуществляющий фактическое руководство страной, вместе со своими министрами переехал в отдалённое место на побережье.
Раннее саудовские власти ограничили свободу перемещения, сообщает Focus Online: паломничества в Мекку и Медину были запрещены ещё до того, как в стране был зафиксирован первый случай заражения. Ежегодный Хадж, проводящийся каждым летом и собирающий в Мекке миллионы людей, судя по всему, будет отменён.
Как пишет издание, на данный момент в Саудовской Аравии подтверждено 2800 случаев коронавируса.
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